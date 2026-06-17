Tunisie: Siliana/Précipitations - Effondrement d'une partie de la façade de la bibliothèque publique

Les fortes pluies enregistrées lundi dans la délégation d'El Krib (gouvernorat de Siliana) ont provoqué divers dégâts matériels, notamment l'effondrement de parties des murs avant et arrière de la bibliothèque publique, d'une partie du mur du tribunal de première instance ainsi que d'une partie de l'enceinte d'un parc privé.

Des dommages ont été enregistrés au niveau de plusieurs pistes agricoles et routes, selon le membre du Conseil régional de Siliana, Fadhel Chanoufi.

Il a indiqué, à l'Agence TAP, que les précipitations ont atteint 91 mm selon l'Institut National de la Météorologie (INM), ce qui a nécessité l'intervention des unités de la protection civile pour pomper les eaux accumulées dans plusieurs habitations notamment dans les quartiers « d'El Istiklel » et de la Mosquée ainsi qu'au collège d'El Krib.

Par ailleurs, les membres de la commission régionale de prévention des catastrophes et d'organisation des secours se sont rendus, lundi soir, dans la délégation d'El Krib afin de constater les dégâts occasionnés par les intempéries.