Afrique du Nord: Tunisie Autoroutes - Un dispositif spécial pour fluidifier le trafic et renforcer la sécurité cet été

La Société Tunisie Autoroutes a annoncé avoir finalisé un ensemble de mesures destinées à assurer une meilleure fluidité du trafic sur l'ensemble du réseau autoroutier durant la saison estivale 2026. Cette période est marquée par une hausse importante des déplacements liée aux vacances d'été, aux festivals et au retour des Tunisiens résidant à l'étranger.

Dans ce cadre, le président-directeur général de la société a présidé une réunion de travail consacrée à l'évaluation du niveau de préparation des différentes structures et services de l'entreprise. La rencontre a réuni les responsables régionaux ainsi que les directeurs des administrations centrales et régionales, en présentiel et par visioconférence.

Cette réunion s'inscrit dans le suivi des recommandations formulées lors des précédentes rencontres périodiques et vise à évaluer l'état d'avancement des préparatifs techniques, organisationnels et opérationnels sur l'ensemble du réseau autoroutier, afin de garantir la continuité du service et la qualité des prestations offertes aux usagers.

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Les discussions ont porté notamment sur l'augmentation attendue du trafic pendant l'été, en particulier au niveau des postes de péage. La société a insisté sur la nécessité d'améliorer la fluidité de la circulation, de réduire les temps d'attente et d'optimiser les conditions d'exploitation dans les différentes stations.

Les participants ont également examiné l'état de préparation des ressources humaines et des équipements techniques. L'accent a été mis sur le renforcement des équipes de maintenance, d'intervention et de sécurité, ainsi que sur le suivi des programmes de maintenance préventive des infrastructures et des équipements. Les insuffisances relevées ont par ailleurs fait l'objet de mesures correctives.

Sur le volet de la prévention, Tunisie Autoroutes a annoncé l'intensification des opérations de débroussaillage et d'élagage des herbes sèches le long des autoroutes et aux abords des installations relevant de la société. Des coupe-feu seront également aménagés dans les zones limitrophes des terres agricoles afin de limiter les risques de propagation des incendies et de protéger les usagers de la route.

Le PDG de la société a souligné l'importance de poursuivre les interventions sur le terrain à un rythme soutenu, d'accélérer la mise en oeuvre des mesures préventives et de renforcer la coordination entre les différentes structures régionales et centrales afin d'assurer l'efficacité des interventions et la continuité des services.

Selon Tunisie Autoroutes, ce suivi régulier vise à garantir une saison estivale sûre et fluide sur l'ensemble du réseau, tout en améliorant les conditions de circulation et la qualité des services offerts aux automobilistes.