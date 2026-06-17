Tunisie: Les militaires tunisiens célèbrent la journée mondiale de l'enfant africain

Le bataillon d'infanterie légère déployé en République centrafricaine a organisé une journée de sensibilisation à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfant africain, en collaboration avec diverses organisations et associations civiles, dont le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF).

Dans un communiqué publié mercredi, le ministère de la Défense a souligné que cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de la création de l'armée nationale. Elle vise à concrétiser les valeurs humaines qui caractérisent l'institution militaire tunisienne dans ses missions onusiennes.

Au cours de cette journée, des fournitures scolaires ont été distribuées aux enfants de la ville de Bambari, dans une initiative reflétant la volonté du bataillon de renforcer les liens avec les populations locales et de soutenir les catégories vulnérables, notamment les enfants et les femmes. A cette occasion, des exposés sur la santé maternelle et infantile ont été présentés, ajoute le communiqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le bataillon tunisien d'infanterie légère, déployé dans le cadre de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), accomplit ses missions travers la réalisation d'environ un millier de patrouilles sur le terrain pour la protection des populations civiles, ainsi que la sécurisation de zones sensibles.

Il a également effectué près de 400 missions d'escorte de convois logistiques et humanitaires, mis en place des points de déploiement opérationnels ayant renforcé la présence de la mission onusienne sur le terrain, en plus du soutien aux efforts de désarmement, de rétablissement de la stabilité et de sécurisation du processus électoral dans les régions de Mbaïki et Bambari, notamment par la sécurisation du transport du matériel électoral et des bureaux de vote.

Outre ses missions opérationnelle, le bataillon tunisien a mené plusieurs activités de coopération civile-militaire, notamment l'organisation de caravanes de santé, la distribution d'eau potable et de fournitures scolaires, l'organisation de sessions de formation pour les jeunes, ainsi que la fourniture d'un appui médical quotidien via une unité de santé de premier niveau au profit des civils et du personnel des Nations Unies.