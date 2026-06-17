Congo-Kinshasa: Le Chef de l'État a parlé paix et réconciliation avec le pasteur américain Joël Osteen

Ce mardi à Houston(Texas), aux États-Unis d'Amérique, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré le pasteur Joël Osteen, accompagné de quelques membres de son église Lakewood Church.

La question de la paix dans la partie Est de la République Démocratique du Congo (RDC), victime d'une guerre qui a causé de nombreux morts ainsi que des déplacés, et la réconciliation étaient au centre de cette audience.

Fortement attaché aux valeurs chrétiennes, le Président de la République a salué le ministère évangélique du Pasteur Osteen et lui a exprimé la gratitude du peuple congolais pour les prières et le soutien spirituel.

Le Président Félix Tshisekedi a saisi cette occasion pour expliquer les contours de la guerre économique que subit la RDC depuis plus de 30 ans. Il a sollicité l'intercession continue du pasteur Osteen pour la fin de la guerre économique dans l'Est et l'a invité à soutenir moralement la jeunesse congolaise et les victimes des conflits.

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C'est d'ailleurs en vue de lui permettre de mieux comprendre les conséquences de la guerre dans l'Est de la RDC que le Chef de l'État a renouvelé à son hôte l'invitation à adresser un message ou à participer à la commémoration nationale du 2 août (journée du Genocost), en hommage aux victimes des guerres et violences en RDC.

Classé parmi les Figures chrétiennes les plus influentes des États-Unis, le pasteur Joël Osteen est auteur de plusieurs best-sellers internationaux sur la foi, l'espérance et le leadership chrétien. Porteur d'un message centré sur l'espérance, la résilience, la guérison intérieure et le dépassement des épreuves, il dirige the Lakewood Church, une église fondée en 1959 à Houston, comptant plus de 45 000 fidèles accueillis chaque semaine.