Congo-Kinshasa: Le Président de la République s'est entretenu avec le Secrétaire d'État adjoint chargé des affaires Africaines

Dans le cadre de son séjour à Houston (Texas), aux États-Unis d'Amérique, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu un entretien avec Frank W. Garcia JR. Secrétaire d'État adjoint des États-Unis chargé des Affaires africaines, accompagnés de quelques membres de son bureau.

Plusieurs sujets ont été au centre de cette rencontre, parmi lesquels le partenariat stratégique RDC-États-Unis, la sécurité régionale, les minerais critiques, la riposte contre la maladie à virus Ebola et les perspectives de coopération économique.

Cette rencontre a permis de faire le point sur les avancées du partenariat RDC - USA sur les minerais critiques et les opportunités d'investissements dans les minerais critiques, les infrastructures et la transformation locale des ressources.

Toutefois, le Chef de l'État et son hôte ont convenu que la stabilité économique est conditionnée par la paix et la sécurité dans la région des grands lacs.

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S'agissant de la guerre dans la partie Est de la RDC, le Président de la République a salué le leadership de l'administration américaine dans les efforts de paix et de stabilisation de la région des Grands Lacs; il a invité les États-Unis à poursuivre leur soutien diplomatique en faveur d'une paix durable et du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC; et a rappelé l'urgence du retrait effectif à la mi- juillet de l'armée Rwandaise.

Abordant la question de la maladie à virus Ebola, le Président Félix-Antoine Tshisekedi a exprimé la reconnaissance de la RDC pour le soutien reçu de l'administration américaine dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. Il a présenté la menace qu'une propagation d'Ebola dans les zones occupées ferait

peser sur toute la région. Sur le même sujet, le Chef de l'État a déploré le traitement infligé à la République Démocratique du Congo (RDC) depuis la réapparition de cette maladie dans la province de l'Ituri.