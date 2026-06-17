Madagascar: Démi-finales retour - Disciples FC et Elgeco Plus rectifient leur tir

Les demi-finales retour du championnat de Madagascar division 1 élite auront toutes lieu au By-Pass ce week-end. Disciples FC recevra Ajesaia samedi et Elgeco Plus accueillera CFFA.

Rien n'est joué. Les deux équipes mieux classées à l'issue de la phase de conférences de la Pure Play Football League (PFL), Disciples FC et Elgeco Plus, ont intérêt à tirer des leçons après leur défaite aux demi-finales aller ce week-end à Iavoloha. Le club champion de Madagascar en 2007 et 2009, Ajesaia, unique rescapé de la conférence Nord, a défait 1-0 samedi le leader de la conférence Sud, Disciples FC, champion national en 2024.

CFFA, champion en 2022, a de son côté créé la surprise (2-1) dimanche face à Elgeco Plus, champion en titre et sextuple vainqueur de la coupe nationale. Les deux matchs retour se joueront tous au By-Pass. Disciples FC recevra samedi à 14h30 Ajesaia. « Nous jouerons le match retour à Tanà suite à la demande de nos nombreux spectateurs, les étudiants de la cité universitaire. » « Notre stratégie a fonctionné au match aller. Nous avons tout fait pour éviter d'encaisser et pour marquer autant que possible (...) Nous tâcherons de tripler d'efforts pour la préparation du match retour », confie l'entraîneur de l'Ajesaia, Yves Rabemaromanga.

Décisif

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Le coach du Disciples FC, Rija Juvence Rakotomandimby, se focalisera sur la rectification des erreurs du match aller : « Les joueurs avaient eu des difficultés dans l'entame du match, ce qui avait permis à l'équipe adverse de jouer avec confiance. Ajesaia avait de son côté assuré au bloc défensif et nous avions enregistré beaucoup de déchets techniques. »

Elgeco Plus accueillera pour sa part sur sa pelouse l'équipe d'Andoharanofotsy. « Nos failles résidaient au niveau du milieu en première période. Nous avions changé de tactique et cela avait fonctionné en seconde période. Nous considérons ce match retour comme une finale. Nous ambitionnons de remporter la victoire à domicile », souligne l'entraîneur d'Elgeco Plus, Oelison Rafanomezantsoa dit « Careca ».

Le coach du CFFA, Franck Rajaonarisamba, a pour sa part précisé que « jouer à domicile devant notre public était la clé de notre victoire à l'aller en plus de notre préparation intensive. Cela avait boosté le mental des joueurs. Les deux équipes se connaissent bien. Certes, nous avions marqué deux buts, mais nous, surtout les joueurs, ne considérons pas la victoire à l'aller comme acquise. Nous préparons comme il faut le match retour et nous espérons une qualification en finale ».

Elgeco Plus comme Disciples FC devraient arracher la victoire au match retour avec au moins deux buts d'écart pour espérer se qualifier pour la finale du championnat de Madagascar D1 élite. En cas de match nul, les deux formations procéderont de suite à la séance de tirs au but.