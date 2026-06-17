Madagascar: Décès du député Rabenirina - Le tribunal correctionnel acquitte six médecins

17 Juin 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Six médecins ont été relaxés au bénéfice du doute, tandis qu'un conducteur de poids lourd a été condamné. Il s'agit du verdict de l'affaire relative au décès du député Jean Jacques Rabenirina.

Le tribunal correctionnel d'Antananarivo a rendu, hier, son verdict dans l'affaire du décès du député Jean Jacques Rabenirina, élu de Betioky Atsimo sous les couleurs de la plateforme Firaisankina. Le parlementaire est décédé à la suite d'un accident de la circulation survenu le 25 septembre 2025, date marquée par le début des manifestations du mouvement Gen Z dans la capitale. La presse a été convoquée au parquet pour recevoir les explications du premier substitut du procureur, Nirina Andrianarivony, qui représentait le ministère public lors du procès.

La justice a acquitté six médecins poursuivis pour non-assistance à personne en danger, le tribunal ayant retenu le bénéfice du doute. En revanche, le chauffeur du camion semi-remorque, C. A. R., a été reconnu coupable. Il a été condamné à dix-huit mois de prison ferme, assortis d'une amende de 6 millions d'ariary pour homicide involontaire, ainsi qu'à douze mois supplémentaires de prison ferme pour délit de fuite. Il a toutefois été relaxé pour défaut de permis de conduire, faute de preuves suffisantes.

Percuté

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Le tribunal a également ordonné le versement de 4,2 millions d'ariary de dommages et intérêts à la famille du défunt : un million pour ses enfants, 200 000 ariary chacun pour ses six frères et soeurs, et 2 millions pour les frais funéraires. Les circonstances de l'accident ont été détaillées par le parquet. Le député circulait à moto avec l'un de ses gardes du corps, tandis qu'un autre le précédait sur une seconde moto. Arrivés à Andoharanofotsy, sur la RN7, un camion semi-remorque s'était arrêté au milieu de la chaussée, bloqué par un barrage de manifestants.

Le premier garde du corps s'était avancé pour négocier le passage. Le député, resté en retrait sur le trottoir, a été percuté lorsque le camion, pris de panique, a brusquement avancé, heurtant d'abord la moto puis le parlementaire. Le chauffeur a poursuivi sa manœuvre jusqu'au barrage avant d'abandonner son véhicule et de prendre la fuite. Transporté à l'hôpital HJRA, Jean Jacques Rabenirina avait reçu les premiers soins d'urgence, mais a succombé à ses blessures le lendemain soir.

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