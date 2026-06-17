Angola: L'Australie manifeste son intérêt pour le renforcement de sa coopération avec le pays

Luanda — L'Australie a manifesté son intérêt pour l'approfondissement de ses relations de coopération avec l'Angola lors d'une rencontre entre l'ambassadeur d'Angola, António Luvualu de Carvalho, et le secrétaire adjoint pour l'Afrique du ministère australien des Affaires étrangères, Nigel Stanier.

Selon un communiqué de presse de la représentation diplomatique angolaise en Australie envoyé à l'ANGOP, la rencontre a permis d'analyser plusieurs questions relatives au renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays.

Nigel Stanier, accompagné d'une délégation du ministère australien des Affaires étrangères, a été accueilli par l'ambassadeur António Luvualu de Carvalho, en présence de la conseillère diplomatique chargée des affaires consulaires, Maria de Lourdes Freitas, et de l'attachée financière chargée des affaires administratives, Maria Odete Cristóvão.

À cette occasion, l'ambassadeur angolais les a remerciés de leur visite et en a souligné l'importance, précisant que Nigel Stanier était le plus haut responsable australien à se rendre à la mission diplomatique depuis l'ouverture de l'ambassade d'Angola à Canberra en avril 2025.

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De son côté, le responsable australien les a remerciés de leur accueil et a fait part de l'intérêt des autorités australiennes pour le renforcement de la coopération avec l'Angola.

Il a également salué les efforts déployés par les deux parties pour dynamiser et diversifier le partenariat bilatéral.

Au cours de la réunion, les deux parties ont évoqué la participation de l'Angola à deux événements internationaux importants prévus en Australie au cours du second semestre de cette année.

Il s'agit de la 23e édition de la conférence Africa Down Under, consacrée aux secteurs minier et énergétique, qui se tiendra du 3 au 5 septembre à Perth, et de la Conférence internationale sur les mines et les ressources (IMARC), prévue du 21 au 23 octobre à Sydney.

Selon les parties, ces événements constituent des plateformes importantes pour promouvoir l'investissement, échanger des connaissances et renforcer la coopération économique entre l'Afrique et l'Australie.

À l'issue de la réunion, il a été convenu de tenir d'autres rencontres afin d'approfondir les questions abordées et d'identifier de nouveaux domaines de coopération d'intérêt commun.