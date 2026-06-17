Angola: Ministère de la Santé - Plus de 18 000 professionnels formés

Luanda — Dix-huit mille neuf cent vingt et un professionnels de santé angolais ont été formés à ce jour dans le cadre du Projet de formation des ressources humaines pour la couverture sanitaire universelle (PFRSH).

Ces données ont été présentées lundi à Luanda, lors du lancement d'une mission d'évaluation visant à réajuster les objectifs et à garantir la pérennité du programme, selon une note du ministère de la Santé parvenue mardi à l'ANGOP.

Ce chiffre représente environ 65 % de l'objectif initialement fixé par le programme, dont 61 % de femmes.

Parmi les professionnels impliqués, 33 % sont médecins, 27 % infirmiers, 15 % aides-soignants, 13 % médecins généralistes et 12 % techniciens de diagnostic et de thérapie.

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À l'échelle internationale, le projet a déjà soutenu 1 517 professionnels, dont 810 suivent actuellement une formation à l'étranger et 702 sont déjà rentrés en Angola après avoir terminé leurs études.

Le Brésil domine la coopération universitaire internationale avec 71 % des boursiers, suivi du Portugal (18 %). Le réseau de partenaires comprend également des pays comme l'Afrique du Sud, Cuba, la Chine, l'Espagne et l'Inde.

Le document précise que la stratégie privilégie la viabilité interne, 92 % des formations étant dispensées dans le pays.

Il souligne que la mission vise à analyser l'efficacité des objectifs et à concevoir des ajustements stratégiques afin de maximiser l'impact de l'investissement dans le Système national de santé.

À cette occasion, le chef d'équipe du projet, Humberto Cossa, a dressé un bilan positif des progrès accomplis et du niveau d'atteinte des indicateurs.

« Nous sommes face à un projet conçu avec une vision d'avenir, prêt à s'adapter aux évolutions démographiques et épidémiologiques du pays », a-t-il affirmé.

Il a ajouté que cette évaluation permettra d'identifier les points à ajuster pour garantir des résultats très satisfaisants et un héritage durable pour l'Angola.

Lors des présentations, Job Monteiro, coordinateur et responsable technique de l'UIP-PFRHS, a détaillé les progrès significatifs du projet, structuré autour de la gouvernance, de la formation, de la gestion et de la réponse aux situations d'urgence.

Job Monteiro a souligné que le renforcement du capital humain est une priorité permanente pour l'Exécutif angolais afin de parvenir à la couverture sanitaire universelle.

Il a dit que le défi consiste non seulement à former davantage de professionnels, mais aussi à s'assurer qu'ils sont préparés à répondre aux besoins de la population et que leurs connaissances se traduisent par de meilleurs services et des soins de meilleure qualité.

La note précise que, dans les prochains jours, la mission conjointe poursuivra ses sessions techniques, l'analyse des indicateurs et les visites de suivi sur le terrain, en vue de l'élaboration de recommandations stratégiques pour consolider les acquis du secteur avant la fin du financement extérieur.

Cette mission, qui se déroule jusqu'au 25 de ce mois, réunit des experts de la Banque mondiale, des représentants des ministères de la Santé et du Plan, ainsi que l'Unité de mise en oeuvre du projet (UIP-PFRHS).