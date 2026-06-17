Angola: La Cour Suprême prononce le verdict de l'ancienne ministre de la Pêche le 22 juillet

Luanda — La Cour suprême (TS) a fixé au 22 juillet la lecture du verdict dans l'affaire concernant l'ancienne ministre de la Pêche, Victória de Barros Neto, accusée de détournement de fonds.

Rafael Virgílio Pascoal, Yanga Nsalamby Mário et Jaime Domingos Alves Primo sont également mis en cause dans cette affaire, le ministère Public les accusant de détournement de fonds en vertu du Code pénal en vigueur.

L'audience de ce mercredi était consacrée à la lecture des plus de 40 questions contenues dans le dossier.

Selon l'accusation, Victória de Barros Neto est soupçonnée d'avoir causé un préjudice à l'État estimé à environ 300 millions de kwanzas.

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Les poursuites pénales ont été engagées en décembre 2019 par la Direction nationale des enquêtes et de l'action pénale (DNIAP) du Bureau du procureur général de la République (PGR) et ont atteint la phase d'instruction contradictoire en 2025.

L'ancienne fonctionnaire est également accusée d'enrichissement illicite présumé grâce à des fonds provenant des États angolais et namibien.

Le procès se déroule devant la Cour suprême, sous la présidence du juge João Fuantoni, rapporteur de l'affaire, assisté des juges Nazaré Pascoal et Artur Gunza.

Le ministère public est représenté par le procureur Lucas Ramos.

La défense des accusés est assurée par les avocats Edson Lionjanga, Jorge Leitão Ribeiro, Hélder Fernandes, António Cruz et Januário Cangungu.