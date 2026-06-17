Angola: Le pays à la Conférence internationale sur les océans

Luanda — Une délégation angolaise, conduite par la ministre de la Pêche et des Ressources marines, Carmen do Sacramento Neto, participe depuis mardi à la 11e Conférence internationale sur les océans qui se tient à Mombasa et Kilifi, au Kenya.

En marge de cette conférence, placée sous le thème « Notre Océan, notre Patrimoine, notre Avenir », la ministre angolaise a rencontré l'ancien secrétaire d'État américain, John Kerry.

La rencontre a porté sur les enjeux liés à l'économie bleue et à la durabilité des océans, notamment la pêche durable, la santé des écosystèmes et la signature du programme d'action stratégique 2023-2028.

Cet événement, organisé pour la première fois en Afrique, est l'occasion de mettre en lumière les priorités, les défis et les opportunités du continent en matière de gouvernance des océans et d'économie bleue, selon un communiqué de presse du ministère de la Pêche et des Ressources marines reçu par l'ANGOP ce mercredi.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cet événement, qui se termine vendredi, réunit des représentants des pouvoirs publics, des dirigeants du secteur privé, des partenaires au développement et d'autres acteurs.