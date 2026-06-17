Afrique: Mondial 2026 - L'Autriche bat la Jordanie à l'entrée sur scène de l'arbitre assistant angolais Jerson Emiliano

Luanda — L'Autriche a fait son retour en Coupe du Monde après 28 ans d'absence en s'imposant 3-1 face à la Jordanie, mercredi matin à San Francisco (États-Unis), lors du premier match du Groupe J, qui a aussi marqué les débuts de l'arbitre assistant angolais Jerson Emiliano dans la compétition.

Les Jordaniens, positionnés bas pour résister à la pression autrichienne et miser sur les contre-attaques, n'ont cependant pas réussi à contenir leurs adversaires.

Romano Schmid (21e minute) et Marko Arnautovic (90e+12e sur penalty) ont marqué pour l'Autriche, qui a également profité d'un but contre son camp du défenseur jordanien Yazan Al Arab (76e).

Le but de consolation de la Jordanie a été inscrit par Ali Olwan (50e).

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L'arbitre principal, le Mauritanien Dahane Beida, assisté de l'Angolais Jerson Emiliano, a accordé 10 minutes de temps additionnel, mais le penalty accordé à ce moment-là a mis fin au match au-delà du temps réglementaire.

C'est la troisième fois consécutive que Jerson Emiliano représente l'Angola en Coupe du Monde, après l'édition 2018 en Russie et celle de 2022 au Qatar.

Intégré au panel d'arbitres de la FIFA en 2009, l'arbitre assistant a également officié lors de compétitions africaines et internationales, notamment les Jeux olympiques de la jeunesse en Chine (2014), la Coupe du monde des moins de 17 ans au Chili (2015) et la Coupe du monde des clubs 2016 au Japon.