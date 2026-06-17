Angola: Luanda accueille un forum d'affaires

Luanda — La capitale angolaise, Luanda, accueillera les 22 et 23 de ce mois, la neuvième édition du forum « Accélérateur d'affaires », une initiative visant à renforcer le management, le leadership et la performance des entreprises en Angola.

Tout au long de l'événement, les participants auront accès à des contenus pratiques sur la gestion d'entreprise, le leadership, la culture organisationnelle, les processus, les ventes, le service client, les indicateurs et la mise en oeuvre stratégique.

Ce programme de transformation des entreprises arrive à point nommé, alors que de nombreuses entreprises angolaises recherchent des modèles de management plus cohérents, capables de répondre aux défis du marché, d'améliorer leur organisation interne et de renforcer les capacités d'exécution de leurs équipes, selon un communiqué de presse de l'organisation parvenu mercredi à l'ANGOP.

Le communiqué précise que l'événement a pour objectif d'aider les dirigeants à identifier les véritables points de blocage (flux et processus), à améliorer leur prise de décision et à jeter les bases d'une croissance durable.

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Cette initiative souligne l'importance de la formation continue comme levier de renforcement du secteur des entreprises national, contribuant ainsi à la création d'organisations plus préparées, compétitives et pérennes.

Avec cette édition, l'Accélérateur d'entreprises vise à continuer de promouvoir une nouvelle approche managériale en Angola, fondée sur une vision stratégique, une mise en oeuvre rigoureuse, une culture organisationnelle solide et un leadership axé sur les résultats.

Avec près de 530 entreprises accompagnées et plus de 1 500 dirigeants et entrepreneurs formés, le Groupe Accélérateur Angola (GAA) s'est imposé comme une plateforme de soutien à la transformation des entreprises en Angola.