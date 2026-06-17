Angola: La 6e Conférence de physique de la CPLP débute à Lubango

Lubango — Soixante-dix physiciens de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) se réunissent à Lubango, dans la province de Huíla, au sud-ouest de l'Angola, à l'occasion de leur 6e Conférence.

Organisée pour la première fois en Angola, cette conférence vise à renforcer les réseaux de recherche, notamment en matière de formation des physiciens des États membres, et se déroule sous le thème « Physique et innovation technologique pour un avenir durable ».

Elle est promue par l'Union des physiciens des pays de langue portugaise (UFPLP), en partenariat avec l'Association angolaise des physiciens (AAF) et l'Institut supérieur des sciences de l'éducation (ISCED) de Huíla.

Lors de l'ouverture de l'événement, la vice-gouverneure de Huíla chargée des affaires politiques, économiques et sociales, Maria João Chipalavela, a souligné l'importance du renforcement de la coopération scientifique entre les pays lusophones, instrument fondamental pour promouvoir l'innovation, la production de connaissances et le développement durable.

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Elle a également estimé que le partage d'expériences et de connaissances scientifiques constitue l'un des principaux atouts de cette rencontre, car il permet la création de réseaux de recherche et le développement de projets conjoints.

Selon elle, les défis mondiaux actuels exigent des réponses toujours plus coordonnées entre les institutions académiques et scientifiques, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'environnement, de la santé publique et de la transformation numérique.

Maria a insisté sur le rôle déterminant que joue la physique dans la compréhension des phénomènes naturels et dans le développement de technologies susceptibles d'améliorer la qualité de vie des populations, en soulignant les progrès réalisés par cette science dans des secteurs tels que les télécommunications, la médecine, l'intelligence artificielle et les énergies renouvelables.

La gouvernante a rappelé que le Plan national de développement reconnaît la science, la technologie et l'innovation comme des piliers de la diversification de l'économie et de la valorisation du capital humain, d'où la nécessité pour les universités de renforcer leur rôle dans la production de connaissances applicables aux besoins concrets des sociétés.

Lors de son discours, elle a souligné le caractère symbolique de la tenue de la conférence à Huíla, province qui s'affirme comme un pôle majeur de production scientifique et universitaire.

À cet égard, elle a salué le travail accompli par l'ISCED-Huíla en matière de promotion de la recherche, de l'innovation et de la formation de personnel spécialisé.

Le renforcement de la coopération scientifique entre les pays membres du CPLP, la promotion de la recherche et de l'enseignement en physique, l'encouragement des jeunes chercheurs, le débat sur les enjeux contemporains de cette discipline et de ses applications, ainsi que la contribution au développement scientifique et technologique durable, figurent parmi les autres objectifs de cette rencontre de deux jours.

La VIe Conférence de physique des pays lusophones se déroule sous le thème « Physique et innovation technologique pour un avenir durable », et encourage le débat sur la contribution de la science au progrès économique et social.