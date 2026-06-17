Angola: Lancement de la campagne de vaccination contre le choléra à Benguela

Benguela — Le marché « 4 de Abril », situé dans la municipalité de Navegantes, a accueilli mercredi le lancement officiel de la campagne de vaccination contre le choléra dans la province de Benguela, avec pour objectif de vacciner 588 250 personnes.

Lors de l'ouverture de la campagne, qui se terminera le 21 juin, le directeur provincial de la Santé, António Cabinda, a indiqué que cette phase concernera les neuf municipalités où la transmission de la maladie est active.

Il s'agit de Dombe Grande, Baía Farta, Navegantes, Benguela, Catumbela, Lobito, Caimbambo, Cubal et Chongoroi.

Le responsable a assuré que les stocks de vaccins sont suffisants pour atteindre l'objectif.

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« Cette action constitue une réponse stratégique pour réduire la transmission de la maladie, protéger des vies et renforcer la santé publique », a-t-il déclaré.

Selon le directeur, le choléra demeure un grave problème de santé publique.

Les données épidémiologiques les plus récentes font état de 7 475 cas et de 165 décès, des chiffres qui soulignent la nécessité d'intensifier les mesures de prévention et de contrôle de la maladie.

Il a ajouté que la vaccination, associée à l'amélioration des conditions sanitaires, à l'accès à l'eau potable et à l'adoption de bonnes pratiques d'hygiène, constitue l'un des outils les plus efficaces pour lutter contre le choléra.

« Nous devons poursuivre l'amélioration de l'assainissement, distribuer de l'eau potable à la population, continuer la construction de latrines et sensibiliser la population afin qu'elle les utilise efficacement », a-t-il déclaré.

António Cabinda a souligné l'importance de lutter contre la défécation à l'air libre, qui a de nombreuses conséquences sur la santé publique.

La province de Benguela enregistre des cas de choléra depuis mars 2025.

Outre le personnel de santé, la cérémonie du lancement cette campagne a également compté sur le Programme élargi de vaccination, des représentants de la Croix-Rouge angolaise (CVA), de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et de l'ONG World Vision,