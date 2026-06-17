Angola: Le ministère de la Santé forme les employés à l'évaluation des performances à Moxico

Luena — Une formation à la mise en oeuvre du nouveau système d'évaluation des performances des agents publics a débuté mardi à l'intention des professionnels de santé de la province de Moxico, à l'initiative du ministère de la Santé.

Dispensée par des spécialistes de l'École nationale d'administration et de politiques publiques (ENAPP), dans le cadre du Projet de formation du capital humain, cette formation, qui se déroule jusqu'à vendredi, réunit des techniciens du Bureau provincial de la santé.

Selon Alzira Tomás, responsable du Département de la planification et des statistiques des ressources humaines du Bureau provincial de la santé de Moxico, la formation du personnel est essentielle au renforcement de la gouvernance hospitalière et à l'amélioration continue des services offerts à la population.

Au cours de la formation, les participants reçoivent des informations sur le fonctionnement du nouveau système d'évaluation des performances, notamment ses modules, ses critères et ses périodes d'analyse.

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D'après la responsable, l'évaluation des performances permet aux gestionnaires d'identifier les compétences et aptitudes les plus développées des employés, ainsi que les domaines à améliorer, contribuant ainsi à renforcer la communication institutionnelle et à améliorer le climat organisationnel.

Alzira Tomás a également souligné que cette initiative constitue un pilier essentiel du renforcement de l'administration publique, dans un contexte marqué par des défis de plus en plus complexes et la nécessité d'améliorer l'efficacité de la gestion hospitalière.

Cette action de formation s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'Exécutif pour promouvoir une gestion publique plus moderne, plus efficace et axée sur les résultats, grâce au perfectionnement et à la qualification continus des ressources humaines.