Angola: L'Union des physiciens plaide pour un investissement dans la science dans le monde lusophone

Lubango — L'Union des physiciens des pays lusophones a plaidé, ce mercredi à Lubango, dans la province de Huíla (Angola), pour un investissement stratégique et continu dans la science, insistant sur le renforcement de la formation scientifique et de la coopération entre les pays lusophones.

Cette position a été exprimée par la présidente de l'Union, Sónia Semedo, lors de l'ouverture de la 6e Conférence de physique des pays lusophones, qui se tient à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Huíla (ISCED).

Sous le thème « Physique et innovation technologique pour un avenir durable », cette rencontre rassemble des chercheurs, des enseignants et des étudiants de différents pays de la communauté lusophone.

La chercheuse capverdienne a souligné que l'investissement dans la science devrait être considéré comme une priorité stratégique pour le développement durable des nations, en particulier dans un contexte de grands défis socio-économiques.

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Sónia Semedo a également souligné l'importance de renforcer l'enseignement de la physique, du primaire à l'enseignement supérieur, afin de susciter l'intérêt des jeunes pour la recherche scientifique.

Selon elle, le renforcement des politiques encourageant la formation continue, condition essentielle à la consolidation de communautés scientifiques plus solides, ainsi que la création de programmes de mobilité académique entre les universités des pays lusophones, sont indispensables à la réalisation de ces objectifs.

Pour l'organisation, le partage d'expériences entre chercheurs contribue à améliorer la qualité de la production scientifique et à stimuler l'innovation technologique.

La responsable a également insisté sur la nécessité de réduire les asymétries entre les systèmes d'enseignement supérieur des différents pays de la communauté lusophone.

Sónia Semedo a affirmé que la coopération scientifique devait impliquer non seulement les universités, mais aussi les gouvernements, les centres de recherche et le secteur privé.

Elle a mis en lumière le rôle de la physique face aux défis contemporains tels que l'énergie, l'environnement, la santé et la transformation numérique.

Enfin, Sónia Semedo a déclaré que la conférence offrait une occasion de renforcer les réseaux de collaboration et d'envisager l'avenir de la science dans le monde lusophone.