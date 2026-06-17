Congo-Brazzaville: PCT - Accompagner l'action gouvernementale à travers les commissions permanentes

Le secrétaire général du Parti congolais du travail (PCT), Pierre Moussa, a rappelé aux membres de cette formation politique l'obligation d'accompagner l'action gouvernementale à travers les commissions permanentes du bureau politique instituées lors du sixième congrès ordinaire.

Le PCT a institué, lors de son dernier congrès, six commissions permanentes, notamment la Commission économie, finances, prospective dirigée par Gilbert Ondongo ; la Commission souveraineté, Etat de droit et géostratégie confiée à Anatole Collinet Makosso ; la Commission infrastructures et aménagement du territoire présidée par Jean Jacques Bouya; la Commission socio-culturelle placée sous la direction d'Accel Arnaud Ndinga Makanda; la Commission environnement et développement durable patronnée par Rosalie Matondo ; et la Commission jeunesse et emploi présidée par Denis Christel Sassou N'Guesso

Ainsi, au cours de la deuxième réunion ordinaire du bureau politique du PCT du 16 juin à Brazzaville, les participants ont examiné, entre autres, le projet d'acte portant organisation, attributions et fonctionnement de ces commissions permanentes qui doivent aider le parti à jouer efficacement son rôle de boussole dans la gestion des affaires publiques. « Désormais, en dehors du secrétariat permanent, le bureau politique, qui est l'organe dirigeant du parti entre les deux congrès, a décidé de mettre en place six commissions permanentes qui surveillent le fonctionnement du parti lui-même, ensuite le fonctionnement du gouvernement et qui fait l'analyse socio-spatiale, politique et économique du pays pour qu'elles fassent des synthèses, des résolutions en direction du secrétaire permanent et finalement en direction du président de la République », a expliqué le porte-parole du PCT, Parfait Romuald Iloki. Il a précisé que les rapports des commissions permanentes pourraient permettre au secrétariat permanent d'interpeller, si nécessaire, le gouvernement.

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En outre, les membres du bureau politique se sont concentrés sur la réalisation des objectifs que le parti s'est assignés pour le premier quadrimestre de l'année en cours; le principal ayant été la victoire à l'élection du président de la République des 12 et 15 mars derniers. Tirant les enseignements de cette élection, Pierre Moussa a rappelé que le secrétariat permanent du bureau politique a travaillé sans relâche, avec responsabilité, pour permettre au parti de relever ce défi majeur. « Pour ce faire, le Parti congolais du travail a joué son rôle moteur dans la dynamisation de la majorité présidentielle, la mobilisation de ses militants et des électeurs à tous les niveaux. Pendant la campagne présidentielle, le secrétariat permanent du bureau politique a appuyé fortement la direction nationale de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso que nous avons eu l'honneur de diriger. Cette intense implication, jusqu'à la publication des résultats, a permis au parti de réaliser son ambition électorale », a indiqué le secrétaire général du PCT.

Selon lui, la réélection du président du Comité central du PCT avec 94,90% des suffrages exprimés est une performance électorale inédite depuis l'avènement de l'ère démocratique au Congo. Cela confirme, a-t-il commenté, une fois de plus, que c'est dans l'unité, la cohésion, la discipline et par le travail que le parti consolide son leadership. Rendant un vivant hommage au président Denis Sassou N'Guesso pour cette brillante réélection, Pierre Moussa a dit que ce score sans appel traduit la confiance renouvelée du peuple congolais dans sa vision, son expérience d'homme d'État et son engagement constant au service de la paix, de la stabilité et du développement du pays. Il s'est félicité, par ailleurs, de la mobilisation massive de la population congolaise qui a accordé ses suffrages au candidat de la majorité présidentielle.

Le secrétaire général du PCT a adressé, enfin, ses vives félicitations à tous les membres du bureau politique qui ont bénéficié du privilège de faire partie de la nouvelle équipe gouvernementale. « Dans son discours d'investiture, le très grand camarade Denis Sassou N'Guesso a pris l'engagement de ne ménager aucun effort dans la prise en main des principaux challenges du développement de notre pays. En espèce, cet engagement transparait dans son projet de société : "L'accélération de la marche vers le développement" que le gouvernement est tenu de traduire en un programme », a-t-il précisé.