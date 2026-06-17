Congo-Brazzaville: Sénat - Le personnel édifié sur la gestion des archives dans une institution parlementaire

Le directeur de la bibliothèque et des archives du Sénat français, Jean-Marc Ticchi, a sensibilisé, le 16 juin à Brazzaville, les chefs de secrétariat et les secrétaires de direction des différentes structures de la chambre haute du Parlement congolais à la gestion des archives dans une institution parlementaire.

S'inscrivant dans le cadre des relations de coopération entre les Sénats congolais et français, le séminaire de formation a tourné autour de la gestion de la documentation, des archives et de la bibliothèque dans une institution parlementaire. Une occasion offerte à l'expert français de développer trois sous-thèmes : la numérisation des archives ; la constitution du fonds documentaire. et le modèle de classement des archives.

« Je me suis efforcé de leur présenter le mode de fonctionnement de la bibliothèque et des archives du Sénat français ; de leur présenter les efforts que nous faisons en termes de constitution du fonds documentaire, d'achat d'ouvrages et de revues, la mise à disposition de bases de données tout d'abord, ensuite en termes d'accueil du public, des parlementaires notamment, la mise à disposition de cette documentation à l'attention des parlementaires », a expliqué Jean-Marc Ticchi à la presse.

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Il a également expliqué les avancées enregistrées ces dernières années par le Sénat français dans le cadre de la numérisation de ses archives afin de les rendre accessibles au public. Le directeur de la bibliothèque et des archives du Sénat français s'est félicité, par ailleurs, de la qualité des ressources dont dispose la chambre haute du Parlement congolais en termes d'infrastructures et du personnel. « Je pense que les locaux sont tout à fait au niveau de ce qu'on peut attendre d'une bibliothèque parlementaire. Cette salle, sous réserve de quelques aménagements, pourra véritablement servir aux parlementaires et au personnel », s'est-il réjoui.

En effet, l'expert français, dans son exposé, a tenté de convaincre ses interlocuteurs de l'intérêt qu'il faut attacher à ce projet du fait qu'avec une vraie volonté et un investissement minimal, il est capable de faire en sorte qu'un processus d'archivage plus régulier puisse se développer dans les mois et les années à venir. Ceci dans le cadre de l'accord de coopération signé entre le Sénat du Congo et celui de France.

Notons que Jean-Marc Ticchi a eu un entretien avec le secrétaire général du Sénat, Joseph Ibara, avant de sensibiliser le personnel de cette institution à la gestion des archives.