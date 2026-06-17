Congo-Brazzaville: Action communautaire - Le Rotary club Pointe-Noire Doyen s'engage dans des actions à impact durable

Le Rotary Club Pointe-Noire Doyen a récemment organisé sa soirée de Grand gala annuel, sur le thème « Sapés comme jamais », marquant aussi la fin du mandat 2025-2026 de son président, Fall Ngouma-Ngouma. L'événement a permis de collecter des fonds, source de financement des actions caritatives du mandat 2026-2027 placé sur le nouveau thème du Rotary International « Créer un impact durable ».

La soirée s'est déroulée le 6 juin dernier en présence du ministre délégué à la Jeunesse, Prince Michrist Kaba Mboko, lui-même rotarien depuis de nombreuses années à Brazzaville et fondateur du club; du préfet du département du Kouilou, Paul Adam Dibouilou; de l'administrateur maire de l'arrondissement 1, Emery-Patrice-Lumumba, Mesley Pineau Kiazabou; du Past gouverneur, Roland Rizet; et du gouverneur élu du district 9150, Hyacinthe Defoudoux Fila.

Elle a été l'occasion pour Fall Ngouma-Ngouma de présenter celui qui lui succédera le 1er juillet prochain, Christ Malonga, élu pour l'année rotarienne 2026-2027. Il assumera la plus haute charge au sein du Rotary Club Pointe-Noire Doyen, club historique de cette ville, engagé depuis 1958 dans des actions caritatives majeures auprès des communautés de la zone, notamment connu pour ses fauteuils offerts annuellement aux Ponténégrins atteints par la poliomyélite.

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Le président sortant a exercé son mandat (2025-2026) sur le thème « Unis pour faire le bien ». « Le Rotary club Pointe-Noire Doyen, depuis sa création, s'est illustré par son engagement à servir nos communautés. Guidé par l'idéal de servir, il oeuvre sans relâche en faveur de la solidarité, de la paix, de l'entraide et du développement durable. Cette soirée de gala s'inscrit dans cette tradition d'excellence et de générosité. Elle constitue non seulement un moment de convivialité et d'élégance, mais aussi une opportunité de partager notre engagement collectif au service des causes nobles qui nous tiennent à coeur », a souligné Fall Ngouma-Ngouma dans son discours.

La soirée a aussi été l'occasion pour Florence Roch Dehorter, adjointe du gouverneur de District (2025-2027), de rappeler les actions menées par le Rotary club Pointe-Noire Doyen, comme la distribution de livres aux écoles et orphelinats, les collectes alimentaires, les « baguettes solidaires », les journées de sensibilisation à la paix, les actions pour éradiquer la poliomyélite et tant d'autres.

Évoquant le nouveau thème du président élu du Rotary International, Olayinka Hakeem Babalola, « Créer un impact durable », elle a fait état de leur engagement à faire davantage et mieux, pour impacter durablement les communautés. « Avant, nous réalisions des actions ponctuelles, aujourd'hui, afin de "Créer un impact durable", nous menons des actions d'envergure, qui vont plus loin, pour une communauté plus large, et qui vont permettre de construire sur du long terme. Par exemple, financer des formations pour amener nos bénéficiaires vers un métier, afin qu'ils puissent s'occuper de leur famille, et même monter leur entreprise pour, à leur tour, créer des emplois, et faire le bien. Nous devons aller plus loin dans l'impact auprès de la population, et toucher plus de personnes, pour plus longtemps », a-t-elle promis.

L'élégance était au rendez-vous, renforcée par la présence des membres de la Dynamique des sapeurs pour l'émergence du Congo, avec leur célèbre président, Champion Limane. Ces sapeurs engagés, chacun riche de son propre style, ont présenté un numéro mêlant élégance et mouvements bien coordonnés. Le spectacle, salué par les convives, a suscité attention, admiration et sourire.

Le grand gala a également été marqué par l'organisation d'une tombola qui a permis aux heureux gagnants de recevoir des prix variés (Soins « bien-être », bons d'achats, téléviseurs, ordinateur, billets d'avion), grâce à la générosité des partenaires du Rotary Club Pointe Noire Doyen.

Précisons que le Rotary International est une organisation caritative internationale, à but non lucratif, qui rassemble des dirigeants d'entreprises et professionnels engagés, dont l'objectif est « Servir d'abord ». Chaque Rotarienne ou Rotarien dans le monde choisit de se mettre au service des autres, de promouvoir l'intégrité, la compréhension mutuelle, la bonne volonté et la paix, au travers d'un réseau de professionnels et de leaders, membres actifs et toujours bénévoles des clubs.

Les rotary clubs concentrent leurs actions sur sept causes prioritaires, notamment la construction de la paix et la prévention des conflits, l'environnement, la prévention des maladies, le développement économique local, l'alphabétisation et l'éducation de base, la santé des mères et des enfants, l'eau, l'assainissement et l'hygiène.

Le mandat 2025-2026 se clôture dans les prochains jours. La nouvelle année rotarienne commence le 1er juillet. «Gageons que les actions à venir sauront apporter du soutien et de l'espoir au plus grand nombre. Les Rotariennes et Rotariens du Club Pointe Noire Doyen se mobilisent et seront présents pour "Créer un impact durable" », parce qu'ensemble, nous voyons un monde où les gens se rassemblent et à l'action pour apporter un changement durable, dans leur communauté et en eux-mêmes», a conclu Florence Roch Dehorter.

Notons que des Rotariens de Brazzaville étaient également présents à la soirée de gala, afin de partager les valeurs et la célébration des actions dans le pays, précisément la présidente élue Sarah Atipo; les présidents des clubs Rotaract de la ville océane, Joël Mikémi, Chardel Goma, et leurs successeurs pour l'année à venir; Florian Guinchard et Yann Ngoubou; ainsi que des donateurs et partenaires.