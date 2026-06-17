Congo-Brazzaville: SimBox - L'ARPCE démantèle un réseau de fraude entre Brazzaville et Pointe-Noire

L'Agence de régulation des postes et des communications électroniques (ARPCE) a présenté, le 16 juin à son siège à Brazzaville, le démantèlement d'un réseau de fraude à la SimBox qui détournait le trafic international entrant au moyen de cartes Sim ougandaises. Plus de 800 000 minutes d'appels ont été siphonnées, pour un préjudice évalué à 136 millions F CFA.

Tout est parti d'une anomalie repérée en mars dernier sur le trafic international entrant, avec l'apparition de numéros MTN Ouganda dans des volumes inhabituels. Les équipes de l'ARPCE, intriguées, ont demandé à l'opérateur MTN de pousser ses propres vérifications. Les analyses menées au niveau du groupe ont fini par confirmer les craintes du régulateur congolais, ces appels n'avaient rien d'un trafic roaming classique. Il s'agissait bel et bien d'un acheminement illégal de communications, savamment maquillé.

Le mécanisme reposait sur une bascule technique difficile à détecter à l'oeil nu. Un appel international destiné à un correspondant au Congo était redirigé vers des cartes Sim de l'opérateur MTN Ouganda, placées en situation de roaming sur le réseau MTN Congo ou hébergées dans des serveurs à l'étranger, parfois en Ouganda même. La communication atterrissait ensuite sur le réseau MTN Congo pour les abonnés MTN, ou sur celui d'Airtel Congo pour les abonnés Airtel, grâce aux interconnexions nationales existant entre les deux opérateurs. Pour l'abonné congolais qui décroche, l'appel semble venir d'un numéro local, alors qu'il provient en réalité de l'étranger.

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Au-delà du préjudice financier, ce type de montage expose directement les abonnés. En détournant les appels par des voies parallèles échappant au contrôle des opérateurs, ces réseaux clandestins fragilisent la traçabilité et la qualité des communications, et ouvrent une brèche que peuvent exploiter d'autres formes de criminalité, notamment les escroqueries qui s'appuient sur la mobile money. Sur le plan légal, l'exploitation d'un tel réseau parallèle sans autorisation de l'ARPCE constitue une infraction au regard de la loi n°9, en son article 176, passible de deux à cinq ans d'emprisonnement et d'amendes pouvant aller jusqu'à un milliard FCFA.

Des Sim étrangères pour contourner la régulation

Le choix de cartes Sim ougandaises n'était pas anodin. Le directeur des Réseaux et services de communications électroniques de l'ARPCE, Benjamin Mouandza, y voit la conséquence directe du durcissement des règles d'identification imposées par le régulateur aux opérateurs Airtel et MTN Congo. « Il faut dire d'emblée que les mises en demeure servies aux opérateurs par l'ARPCE dans le cadre des exigences faites sur l'identification préalable de tout acquéreur de carte Sim portent leurs fruits. Il n'est presque plus possible de frauder avec des Sim non identifiées. C'est justement ce dispositif qui a fait que les fraudeurs utilisent les cartes Sim d'autres pays, disposant des mêmes opérateurs que nous », explique-t-il.

Privés de cartes locales facilement exploitables, les fraudeurs se sont donc tournés vers des Sim ougandaises, dont le coût d'interconnexion roaming avec MTN Congo, de l'ordre de 100 francs CFA la minute, tranche nettement avec celui d'un appel international entrant classique, facturé 170 FCFA la minute. L'écart a permis aux auteurs de la fraude de détourner plus de 600 000 minutes d'appels vers des Sim MTN Congo et plus de 200 000 minutes vers des Sim Airtel Congo, privant les opérateurs et l'État d'un manque à gagner conséquent.

C'est en croisant les données fournies par MTN avec leurs propres outils de géolocalisation que les enquêteurs de l'ARPCE ont fini par identifier les cellules du réseau utilisées par les sites frauduleux. « Sur la base des informations collectées auprès de l'opérateur MTN, et grâce aux outils performants dont dispose l'ARPCE, les enquêteurs ont pu identifier les cellules de son réseau qui ont été principalement utilisées par les sites de fraude et géolocaliser les dispositifs frauduleux », précise Benjamin Mouandza.

Le 5 mai dernier, une première opération de détection a permis de localiser un site dans la zone de Congo Chine, au Nord de Brazzaville. Six jours plus tard, le 11 mai, un second site, agissant en connivence avec celui de la capitale, a été repéré dans le quartier Raffinerie-Camp Coraf, à Pointe-Noire. C'est dans la matinée du samedi 16 mai que les agents assermentés de l'ARPCE, appuyés par la Police nationale, ont procédé à la descente décisive sur ce second site. Dissimulée dans un débarras, l'équipe a découvert une SimBox opérationnelle de seize ports.

Les informations recueillies auprès de l'individu interpellé à Pointe-Noire ont conduit les enquêteurs jusqu'à une femme que celui-ci a présentée comme sa tante. Interrogée, elle a reconnu avoir reçu deux SimBox d'une amie rencontrée à l'église, l'une expédiée vers le site de Pointe-Noire, l'autre conservée dans son propre bureau à Brazzaville. Le matériel saisi chez elle comprenait une SimBox de huit ports, garnie de cinq cartes Sim Airtel Ouganda et d'un modem Airtel Congo. Parmi les personnes liées à l'affaire figure également un mineur de 14 ans, relâché, tandis que le commanditaire présumé, un homme de nationalité gabonaise, demeure introuvable.

Pour Benjamin Mouandza, l'issue heureuse de l'opération est le résultat de la coordination entre les différents services mobilisés. « La parfaite collaboration entre les enquêteurs de l'ARPCE et les services de la Police nationale de Brazzaville et de Pointe-Noire a permis de remonter la chaîne des responsabilités, d'identifier les instigateurs, et de procéder aux interpellations nécessaires. L'ARPCE tient à saluer l'engagement des forces de police de Pointe-Noire et de Brazzaville, ainsi que l'appui déterminant des équipes techniques de MTN, qui ont contribué de manière significative à la réussite de cette opération », s'est-il réjoui.