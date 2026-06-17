Algérie: Examen de projets de décrets sur les produits pharmaceutiques et les infrastructures de base

ALGER — Le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb a présidé, mercredi, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen de projets de décrets exécutifs sur la prescription des produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine, la déclaration d'utilité publique de la réalisation de la ligne ferroviaire Alger-Tamanghasset, dans les tronçons El-Meniaâ-In Salah et In Salah-Tamanghasset, ainsi qu'au suivi de projets dans le domaine de l'hydraulique, indique un communiqué des Service du Premier ministre, dont voici le texte intégral:

"Le Premier ministre, Monsieur Sifi GHRIEB, a présidé, ce mercredi 17 juin 2026, une réunion du Gouvernement consacrée à l'examen des points ci-après :

Le Gouvernement a examiné un projet de décret exécutif fixant les conditions et modalités de prescription et de dispensation des produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine.

Ce projet de texte a pour objectif de déterminer le cadre d'exercice des professionnels de santé au sein des structures et établissements publics et privés, afin de garantir une utilisation rationnelle, sécurisée et conforme aux exigences de santé publique nationale.

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Il s'agit d'un instrument stratégique pour la consolidation du système national du médicament et la modernisation de la pratique médicale en Algérie, qui répond à la nécessité d'adapter le cadre règlementaire aux évolutions du système de santé, marqué par la modernisation des pratiques thérapeutiques, la diversification des produits disponibles et l'émergence de risques accrus liés au mésusage, à la contrefaçon et au détournement de substances sensibles.

Le Gouvernement a également examiné un projet de décret exécutif portant déclaration d'utilité publique l'opération relative à la réalisation de la ligne ferroviaire Alger-Tamanghasset, dans les tronçons El-Meniaâ-In Salah et In Salah-Tamanghasset.

Les deux tronçons, El-Meniaâ-In Salah sur un linéaire de 410 km et In Salah-Tamanghasset sur 676 km, s'inscrivent dans le cadre du projet de réalisation de la ligne ferroviaire Alger-Tamanghasset sur plus de 2.400 km, ce qui va contribuer grandement à soutenir le développement du transport ferroviaire dans les hauts plateaux et le sud du pays et, par conséquence, l'amélioration des conditions de vie et la promotion de la croissance économique inclusive dans la région.

Enfin, et dans le cadre du suivi de la situation de l'approvisionnement en eau potable, le Gouvernement s'est enquis de l'état d'avancement des projets relatifs aux travaux de réalisation et de raccordement en aval de la station de dessalement d'eau de mer d'Alger Ouest à Fouka et des travaux d'approvisionnement en eau potable de la localité de Tin Zaouatine, dans la wilaya d'In Guezam, à partir du champ d'eau Tanezrouft".