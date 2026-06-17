Madagascar: Andasibe - Madagascar National Parks offre des visites gratuites

Madagascar National Parks (MNP) propose une opportunité unique de redécouvrir les richesses naturelles de la Grande Île à sa population pour ses 35 ans d'existence. Pour marquer ce jubilé, l'organisme lance un grand jeu-concours doté de quatre prix exceptionnels, entièrement pris en charge.

Le premier lot offrira au gagnant un séjour de rêve à Nosy Be, incluant le vol et la visite des aires protégées de Nosy Tanihely et de Lokobe. Les trois autres prix permettront de s'immerger au coeur des parcs nationaux de l'Isalo, de Ranomafana, ainsi que d'Andasibe-Analamazaotra et Mantadia. « MNP prendra l'intégralité des frais en charge pour les heureux gagnants, incluant le transport vers les sites, l'hébergement, la restauration, les tickets d'entrée dans les parcs ainsi que les frais de guidage», a précisé Ony Rakotoarisoa, directrice générale de MNP.

Pour tenter leur chance, les participants devront répondre à des questions lors d'un événement qui se tiendra dans l'après-midi du vendredi 19 juin au Novotel Alarobia. L'événement étant retransmis en direct sur la page Facebook de Madagascar National Parks, les internautes pourront également jouer en ligne avant un tirage au sort final.

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Fondé en 1990, l'organisme gère un réseau de 49 aires protégées du pays. MNP réaffirme ainsi son engagement historique. « À travers cette célébration, l'objectif est d'honorer la mission confiée par l'État et le peuple malgache : gérer et préserver la biodiversité unique et exceptionnelle qui fait la fierté de Madagascar », a rappelé le président du conseil d'administration, Rinah Razafindrabe.