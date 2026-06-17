Madagascar: Sport automobile/Disparition - Pattie franchit son dernier drapeau à damier

Le sport automobile est en deuil. La doyenne des pilotes féminines, Lapatiana Randriamahefa, connue sous le pseudonyme « Mme Pattie », s'est éteinte subitement hier à l'âge de 60 ans, après un malaise survenu au lavage Elefanta.

Une grande pilote de rallye du club ASACM, Pattie s'était illustrée au volant d'une Subaru Elefanta aux côtés de Sylvie Rakotovao dans les années 2000, multipliant les arrivées et les podiums dans la catégorie des équipages féminins. Très assidue, elle était en lice lors des manches des championnats de Madagascar des rallyes, des runs et dernièrement au bord d'une Citroën Visa lors de la première manche et relance du championnat officiel de course de côte sur asphalte du 26 avril sur la route des oeufs à Antanetibe Mahazaza, à Mahitsy.

«Elle s'en fichait. Elle était toujours partante et bon vivant. Arriver dernière ne la dérangeait pas », relate le directeur technique national de la fédération du sport automobile, Patrick Jaona Rakotovao. Son ancienne copilote pendant des années, Sylvie Rakotovao a partagé l'une de leurs anecdotes, avant chaque arrivée, « mettons d'abord du rouge à lèvres car nous sommes vainqueurs de la catégorie féminine».

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La fédération ainsi que les clubs ont rendu hommage à cette doyenne et passionnée, « Pattie a franchi sa dernière ligne d'arrivée (...) Elle a marqué notre communauté par sa présence, sa gentillesse, son sourire et les nombreux moments partagés autour de notre passion », peut-on lire sur la page de la FSAM.

L'ASACM a pour sa part publié, « passionnée, courageuse, et toujours souriante, elle a marqué l'ASACM par son engagement, sa détermination et sa gentillesse. Tu resteras à jamais dans nos coeurs et sur toutes les pistes que tu as tant aimées ». Le club TFM Rally a quant à lui mentionné, « une pilote vient de franchir son dernier drapeau à damier pour s'en aller rouler sur la plus belle des spéciales. Nous garderons à jamais en mémoire le sourire, la détermination et la passion pure de Pattie ».