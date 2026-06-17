Madagascar: Star tour 2026 - Rossy rallume le feu à Antsonjombe

Le chanteur Rossy retrouvera le public d'Antsonjombe le 20 juin prochain à l'occasion du Star Tour Tana 2026, un rendez-vous festif qui réunira plusieurs générations durant trois jours.

Après plusieurs années d'absence sur la scène du Coliseum d'Antsonjombe, Rossy s'apprête à renouer avec son public. Figure emblématique de la musique malgache et auteur du célèbre « Bampampa be », l'artiste compte parmi les principales têtes d'affiche du Star Tour Tana 2026, programmé du 19 au 21 juin dans le cadre des célébrations de la fête nationale.

Son retour constitue l'un des temps forts de cette nouvelle édition, qui promet de rassembler des milliers de spectateurs. Rossy partagera l'affiche avec plusieurs artistes de renom, notamment LJo, Lion Hill, Mad Max, Nael et Stéphanie. Au-delà des concerts, le public pourra profiter de nombreuses animations tout au long des trois journées. L'ambiance sera assurée par des personnalités bien connues, telles que Fou Hehy, Barhone, Teg, DJ Three T, DJ Looping et DJ CYEMCI.

Sécurité et propreté

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les organisateurs ont souligné que la manifestation a été conçue pour toucher toutes les générations: « Pensé pour ravir petits et grands, cet événement proposera des spectacles musicaux d'exception, des animations avec des goodies à gagner, des stands de kermesse ainsi que des points de vente animés. » La programmation musicale s'étalera sur trois jours. Le vendredi 19 juin, LJo et Lion Hill ouvriront les festivités. Le samedi 20 juin, Mad Max partagera la scène avec Rossy, tandis que Nael et Stéphanie clôtureront l'événement le dimanche 21 juin.

Comme lors des précédentes éditions, la sécurité et la propreté figurent parmi les priorités. Les forces de l'ordre, appuyées par des agents civils, seront mobilisées durant toute la durée de l'événement. Une équipe dédiée assurera également le nettoyage quotidien du Coliseum afin d'offrir aux festivaliers un cadre agréable. Avec le retour très attendu de Rossy à Antsonjombe, le Star Tour Tana 2026 s'annonce comme l'un des grands rendez-vous populaires des festivités de l'Indépendance.