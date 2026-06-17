Madagascar: Festivités du 26 Juin - Les podiums s'ouvrent à tous les genres artistiques

À l'occasion de la célébration de l'Indépendance, l'État mise sur une programmation plus inclusive en accordant une place importante aux différentes disciplines artistiques, au-delà des seuls concerts.

Pendant de nombreuses années, les podiums de la fête nationale ont surtout été associés aux prestations musicales. Cette année, les célébrations de l'Indépendance prennent une nouvelle dimension. À travers une programmation plus diversifiée, l'État entend mettre en lumière l'ensemble des expressions artistiques malgaches et offrir une vitrine à des disciplines souvent moins visibles lors des grands rassemblements populaires.

Interculturel

Cette nouvelle orientation se traduit notamment par la mise en place du Podium interculturel, organisé du 13 au 20 juin au Stade Barea à Anosy. L'événement réunira des artistes issus de différents horizons et proposera un programme riche mêlant théâtre, poésie, expositions et espaces de vente. Une exposition consacrée aux villages culturels des différentes régions de Madagascar permettra également au public de découvrir la diversité du patrimoine culturel national.

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Selon Christian Rabekoto, directeur général de l'Office national des arts et de la culture (OFNAC), cette initiative vise à élargir la conception même du podium artistique. « Autrefois, lorsqu'on parlait d'artistes sur les podiums, le public pensait essentiellement aux chanteurs. Aujourd'hui, nous voulons également mettre en valeur les autres formes d'expression artistique », explique-t-il. Pour les organisateurs, l'objectif est de permettre à toutes les disciplines de bénéficier de la visibilité offerte par les festivités nationales.

Cette semaine interculturelle servira également de prélude à un grand rendez-vous musical prévu le 25 juin sur le même site. Plusieurs figures de la scène nationale partageront l'affiche, notamment Samoëla, Njakatiana et Sakaté Boy. Un artiste du Sud ainsi que plusieurs invités surprises sont également attendus pour cette soirée qui s'annonce comme l'un des moments forts des célébrations.

Au-delà du Stade Barea, les festivités s'étendront dans plusieurs communes de la capitale et de ses environs. Le 24 juin, le Podium Goavam-be prendra place dans l'enceinte de la commune d'Ambohibao avec la participation de Raouto. Le lendemain de la fête nationale, le Podium Miavaka investira le Kianja Fifankatiavana d'Ankadikely-Ilafy. Le public pourra y retrouver Smaven, Stéphanie, Johan Blouts, Sandhy ainsi que FSC Mozika.

Les célébrations se poursuivront le 27 juin au Kianja Est-Mahazoarivo avec le Podium 2026. Spectacles, animations de DJ, prestations de danse et feu d'artifice rythmeront cette journée, avec la participation de Douzex16, Tanjona et Rihanna. À travers cette programmation répartie sur plusieurs jours et plusieurs sites, les organisateurs souhaitent faire de la fête de l'Indépendance un véritable rendez-vous culturel populaire. Au-delà du divertissement, l'ambition est de valoriser la richesse et la diversité de la création artistique malgache, en offrant à chaque discipline un espace d'expression et de rencontre avec le public.