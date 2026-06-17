Sénégal: CFEE 2026 - 5 338 candidats dans la commune et 3 222 dans le département de Saint-Louis

Le Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) a démarré ce mercredi dans le département de Saint-Louis, comme sur toute l'étendue du territoire. Au total, 8 560 candidats, dont une majorité de filles, composent dans 53 centres d'examen répartis entre la commune et le département.

La session 2026 du CFEE a débuté dans de bonnes conditions à Saint-Louis, selon les autorités administratives et académiques. Dans la commune, 5 338 candidats, dont 2 917 filles, sont répartis dans 31 centres d'examen. L'IEF de Saint-Louis Département enregistre, pour sa part, 3 222 candidats, dont 1 716 filles, dans 22 centres.

À l'issue d'une tournée de supervision, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Saint-Louis Commune, Amadou Alhousseynou Sarr, s'est félicité du bon déroulement des épreuves.

« Globalement, ça se passe bien. Aucune anomalie majeure n'a été signalée dans les centres visités », a-t-il déclaré.

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Même satisfaction du côté du préfet, Maurice Latyr Dione.

« Nous pouvons considérer que l'examen a bien démarré dans l'ensemble du département de Saint-Louis », a-t-il affirmé, saluant la mobilisation des enseignants, des collectivités territoriales et des forces de sécurité.

Cette session marque l'entrée en vigueur de la réforme supprimant le concours d'entrée en sixième, désormais remplacé par le CFEE, géré directement au niveau des centres d'examen.