Sénégal: Cfee à Ziguinchor - Un ciel clément et des épreuves qui démarrent sous de bons auspices

Le spectre d'une pluie battante planait sur l'ouverture des épreuves du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) à Ziguinchor. Mais ce mercredi matin, les candidats ont pu rejoindre leurs centres d'examen sans encombre. Un soulagement pour les autorités éducatives de cette région où les intempéries constituent souvent une source d'inquiétude à cette période de l'année.

Dans l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) de Ziguinchor, 7 052 candidats, dont 3 590 filles et 3 462 garçons, composent cette année dans 59 centres d'examen. Selon l'inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF), Ibrahima Khalil Sakho, le déroulement des épreuves est satisfaisant.

« Nous avions surtout les yeux rivés sur les conditions météorologiques, compte tenu du caractère très pluvieux de la région. Heureusement, aucune pluie n'a été enregistrée durant cette première journée, ce qui a permis un démarrage serein des examens », s'est-il réjoui.

Sur le plan organisationnel, quelques absences ont été relevées parmi les surveillants. Cependant, elles ont rapidement été compensées grâce aux dispositions prises en amont.

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« Des correcteurs avaient été convoqués en grand nombre, en même temps que les surveillants, afin de pouvoir assurer le remplacement des éventuels absents. Quelques candidats ont également manqué à l'appel, mais cela n'a pas affecté le déroulement des épreuves », a expliqué M. Sakho.

Après une tournée des centres d'examen, les autorités administratives ont également exprimé leur satisfaction. L'adjoint au préfet du département de Ziguinchor, Modou Samb, s'est félicité des conditions observées sur le terrain.

« La visite effectuée avec les autorités académiques et les représentants des parents d'élèves nous a permis de constater que les épreuves se déroulent normalement dans les différents centres du département », a déclaré l'administrateur civil.

L'adjoint au préfet de Ziguinchor a toutefois signalé un faible nombre d'absences.

« Dans les établissements visités, onze candidats étaient absents ainsi qu'un seul membre du personnel de surveillance. Malgré cela, l'organisation reste maîtrisée et les examens se poursuivent dans de bonnes conditions », a souligné M. Samb.

À Ziguinchor, le CFEE 2026 a donc pris son envol sous un ciel clément, offrant aux candidats un cadre favorable pour affronter cette étape décisive de leur parcours scolaire.