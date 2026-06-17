Sénégal: «CFEE dans le centre» - L'IEF de Mbacké rassure sur l'organisation

Le Certificat de fin d'études élémentaires a démarré ce mercredi 17 juin dans le département de Mbacké, comme dans le reste du pays. Une tournée des autorités, conduite par l'adjoint au préfet et l'inspecteur de l'Éducation et de la Formation (IEF) , Abdoulaye Oumar Kane, a permis de constater le bon déroulement des épreuves dans plusieurs centres.

Pour cette session 2026, Mbacké enregistre 10 418 candidats dont 7 045 filles et 3 373 garçons, répartis dans 46 centres d'examen. Touba-Mosquée concentre 25 de ces centres.

L'innovation majeure de cette année est la publication des résultats dans les 10 jours qui suivent les épreuves. Les corrections et la proclamation se feront directement dans chaque centre. Pour réussir ce pari, toutes les dispositions ont été prises en amont, selon l'IEF, Abdoulaye Oumar Kane. Il a expliqué que les enseignants correcteurs convoqués seront présents dès le vendredi 19 juin, les corrections débuteront le samedi 20 juin, puis suivront la saisie et la vérification des notes.

L'IEF assure que le personnel a été formé à cette nouvelle procédure déjà testée lors de l'essai national. Les insuffisances relevées à l'époque ont été corrigées, ce qui rend l'IEF confiant quant à la réussite de la réforme.

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Les partenaires de l'école, comme le SELS, saluent les conditions d'organisation et estiment que les élèves sont bien pris en charge. L'autorité administrative confirme que les mesures arrêtées lors de la réunion préparatoire sont respectées sur le terrain.