Madagascar: Nuit de la publicité - Yas Madagascar domine le palmarès

Grâce à deux distinctions majeures, Yas Madagascar s'est imposée comme l'un des grands vainqueurs de la deuxième édition de la Nuit de la Publicité et de la Créativité.

La créativité publicitaire malgache a brillé vendredi soir au Havoria Anosy. Réunissant les acteurs du secteur autour du thème « Il n'IA pas que ça... la créativité humaine fait la différence », la deuxième édition de la Nuit de la Publicité et de la Créativité (NPC) a récompensé les campagnes et productions les plus remarquables de l'année. Parmi les lauréats, Yas Madagascar s'est particulièrement distinguée en remportant deux trophées.

L'entreprise a réalisé un doublé en décrochant les prix du Meilleur Spot Publicitaire et du Meilleur Réalisateur, confirmant ainsi son savoir-faire dans le domaine de la communication audiovisuelle. La cérémonie a récompensé les meilleures réalisations dans douze catégories. Autre fait marquant de cette édition, le créateur de contenu « Aaron en parle » a conservé son titre de Meilleur Contenu Influenceur pour la deuxième année consécutive. De leur côté, Assurances Aro a remporté le prix du Meilleur Spot Vidéo IA, tandis que la Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar a été distinguée pour le Meilleur Film d'Entreprise.

L'intelligence artificielle a occupé une place importante dans les débats et les récompenses. Face à l'évolution rapide des outils numériques, les organisateurs ont choisi d'adapter le concours afin de garantir une évaluation équitable des productions. Selon David Rajon, président de l'IEP Group Madagascar, l'engouement autour de l'événement continue de progresser.

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« Une quarantaine de candidatures ont été enregistrées cette année, avec un niveau de qualité et de créativité toujours plus élevé. En plus des membres du jury, le public participe également au vote des oeuvres », a-t-il souligné. À travers cette deuxième édition, la Nuit de la Publicité et de la Créativité confirme sa volonté de valoriser l'innovation tout en rappelant que la créativité humaine demeure au coeur des métiers de la communication et de la publicité à Madagascar.