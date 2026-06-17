Madagascar: CEPE à Mahajanga Huit candidats à handicap bénéficient d'un tiers-temps

L'examen pour l'obtention du diplôme du CEPE et le concours d'entrée en classe de 6e se sont déroulés sans aucun incident majeur à Mahajanga, hier.

Dans le district de Mahajanga I, les neuf centres ayant accueilli près de six mille candidats ont été le théâtre d'une forte affluence des parents tout au long de la journée. Dès 6 heures du matin, une foule importante s'était déjà massée devant les portails, notamment au CEG Marcoz Ampisikina. Cette année, le taux de participation a augmenté de 4,25 % dans la région Boeny, avec 18 154 candidats inscrits et répartis dans cinquante-trois centres d'examen. L'année dernière, ils étaient 17 318 candidats recensés à l'examen.

La participation de huit candidats en situation de handicap, à savoir trois autistes et cinq en situation de retard mental, a marqué cette session. Ils étaient inscrits au centre de l'EPP Fiofio, spécialement aménagé pour les candidats en situation de handicap.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Cette année, aucun candidat de l'école des malentendants et non-voyants venant de la Semama (Sekoly Mampiaty de Mahajanga), à Antanimasaja, n'était inscrit. Huit candidats ont néanmoins pris part à l'examen : trois autistes et cinq en situation de retard mental. Un tiers-temps leur a été accordé, soit dix minutes supplémentaires par épreuve. Ainsi, la durée de chaque épreuve de 30 minutes a été portée à 40 minutes, et cela a été appliqué tout au long de la journée », a expliqué la cheffe de centre de Fiofio.

Le tiers-temps supplémentaire est une mesure d'adaptation accordée à certains candidats lors des examens ou des concours, afin de compenser un handicap physique ou des conditions spécifiques. Il vise à garantir l'égalité des chances entre tous les candidats. Aucun retard n'a été enregistré dans presque tous les centres. Les candidats étaient arrivés une heure plus tôt devant les centres, encore fermés. Malgré le froid hivernal, 18 °C au thermomètre. La plupart des candidats étaient accompagnés de leurs parents, parfois de toute la famille : père, mère, frères, sœurs, grands-parents et même tantes.