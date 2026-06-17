Afrique: Coupe du Monde - Les Fennecs douchés par Messi

Pour son grand retour en Coupe du Monde, l'Algérie a mesuré le fossé qui la sépare encore du très haut niveau. Malgré une prestation courageuse, les hommes de Vladimir Petkovic ont sombré face au réalisme froid de l'Argentine et de son capitaine éternel, auteur d'un triplé retentissant (3-0).

Le mirage du VAR et le coup de génie

Le score final a des airs de correction, mais il ne raconte pas tout à fait l'histoire de ce premier choc du Groupe J à Kansas City. Durant de longues séquences, l'Algérie a regardé le tenant du titre droit dans les yeux. Le match s'est d'ailleurs emballé d'entrée dans un scénario hollywoodien : à la 5e minute, Lionel Messi croit ouvrir le score avant d'être douché par le VAR pour un hors-jeu. La réponse des Fennecs est immédiate. Sur une merveille de passe d'Ibrahim Maza, Farès Chaïbi ajuste Emiliano Martinez et fait chavirer le clan algérien... avant que la vidéo ne vienne, là encore, gâcher la fête pour quelques centimètres.

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Le décor est planté, le combat tactique est lancé. Organisés et disciplinés, les Algériens font déjouer l'Albiceleste, obligée de buter sur un Luca Zidane vigilant dans sa cage. Mais face à Messi, le moindre répit est mortel. À la 17e minute, l'icône argentine hérite du ballon aux abords de la surface, efface son vis-à-vis d'un crochet déroutant et enveloppe une merveille de frappe du gauche hors de portée de Zidane. Imparable. 1-0.

La leçon d'efficacité du champion

Menée, l'Algérie ne baisse pas les bras. Chaïbi, intenable, fait passer plusieurs frissons dans la défense argentine sur un centre brûlant, avant de voir sa tentative lointaine flirter avec la transversale juste avant la pause. À la mi-temps, l'espoir est encore permis.

Au retour des vestiaires, le scénario s'installe : l'Argentine confisque le cuir, l'Algérie guette le contre. Si Zidane s'interpose d'abord avec brio devant Lautaro Martinez, la digue finit par céder à l'heure de jeu. Sur une frappe d'Alexis Mac Allister repoussée par le portier algérien, Messi rode et surgit plus vite que tout le monde pour signer le break. 2-0.

Le chiffre : 38 À 38 ans, Lionel Messi s'offre un triplé historique et s'empare, par la même occasion, du record absolu de buts marqués en Coupe du monde. Éternel.

Pour tenter de relancer la machine, Vladimir Petkovic abat ses cartes et injecte de l'expérience avec les entrées simultanées de Riyad Mahrez, Mohamed Amoura et Houssem Aouar. Un va-tout offensif qui libère fatalement des espaces. À la 76e minute, le génie argentin plie définitivement l'affaire d'une frappe enroulée dont il a le secret, s'offrant un coup du chapeau de légende. 3-0.

Cap sur la Jordanie

La marche était trop haute, le réalisme trop chirurgical. Mais tout n'est pas à jeter pour les Fennecs. Face aux champions du monde en titre, l'Algérie a affiché du caractère, de l'audace et une structure tactique séduisante. Elle a simplement payé au prix fort les détails qui font le quotidien de l'élite mondiale.

Désormais, place au rachat. Les Algériens ont rendez-vous le 22 juin à San Francisco pour un duel déjà capital face à la Jordanie. Cette fois, la victoire sera impérative pour maintenir le rêve des huitièmes de finale éveillé. Mais au vu du contenu proposé face au monstre argentin, l'aventure des Fennecs est encore loin d'être terminée.