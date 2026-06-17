Afrique: Coupe du Monde - Le grand saut des Léopards

Cinquante-deux ans après le traumatisme du Mondial 1974, la République Démocratique du Congo fait son grand retour sur la plus grande scène du monde. Ce mercredi, à Houston, les hommes de Sébastien Desabre défient le Portugal pour un choc d'ouverture gravé d'histoire et d'ambition.

Le contexte : Chasser les fantômes de 1974

C'est une anomalie de plus d'un demi-siècle que la RD Congo s'apprête à corriger. Cinquante-deux ans après la déroute historique en Allemagne de l'Ouest (trois défaites, aucun but marqué et un terrible 9-0 encaissé face à la Yougoslavie), les Léopards retrouvent enfin la Coupe du Monde.

Pour leur entrée en lice dans un Groupe K très international -- où figurent également la Colombie et l'Ouzbékistan --, le tirage n'a pas fait de cadeau aux Congolais : c'est le Portugal, l'un des épouvantails du tournoi, qui se dresse sur leur route au NRG Stadium de Houston. À Kinshasa comme partout ailleurs, l'effervescence est totale pour ce qui s'annonce comme l'un des sommets les plus électriques de cette phase de poules.

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La flèche et le bouclier

Pour espérer bousculer l'armada de Cristiano Ronaldo, Sébastien Desabre connaît la recette. Le technicien français va devoir s'appuyer sur un bloc compact et une discipline tactique de fer. Face à la maîtrise technique portugaise, l'idée sera claire : aspirer pour mieux piquer.

Le plan de vol : Miser sur des transitions ultra-rapides et exploiter la profondeur. Avec des profils dynamiques et percutants comme Yoane Wissa, Cédric Bakambu, Meschack Elia ou Simon Banza, les Léopards ont les armes pour faire mal dans les intervalles et bousculer l'arrière-garde européenne.

Le joueur à suivre : Chancel Mbemba, le guide

Le capitaine et défenseur central sera le thermomètre de la prestation congolaise. Véritable leader de vestiaire et patron de l'arrière-garde, l'ancien Marseillais aura la lourde tâche de contenir les vagues offensives portugaises. Plus qu'un simple match, c'est l'occasion pour lui et sa génération de prouver les immenses progrès du football congolais et d'écrire une nouvelle page, bien plus glorieuse, de leur histoire.