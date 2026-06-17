Afrique: Coupe du Monde - Les Aigles de Carthage reprennent vol avec Hervé Renard

Après un faux départ face à la Suède (1-5), la Fédération tunisienne réalise le coup parfait en nommant le tacticien français pour relancer la machine. Cap sur les huitièmes.

Rien n'est perdu, tout commence. C'est le message fort envoyé par la Tunisie ce lundi. Secoués par leur entrée en lice manquée face à la Suède, les Aigles de Carthage ont décidé de prendre leur destin en main à vitesse grand V. Pour remplacer Sabri Lamouchi et rallumer la flamme, la Fédération a sorti l'artillerie lourde : Hervé Renard.

Le technicien français de 57 ans prend immédiatement les commandes de la sélection. Et si l'histoire de cette Coupe du Monde 2026 s'écrivait finalement à partir de maintenant ? Sa première étape est déjà cochée : un choc face au Japon, le 20 juin à Monterrey. Un match aux allures de tremplin idéal pour lancer la dynamique.

Le spécialiste des exploits impossibles

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En s'attachant les services de Renard, la Tunisie s'offre bien plus qu'un sélectionneur : elle s'offre un bâtisseur d'exploits. Double vainqueur de la CAN avec la Zambie (2012) et la Côte d'Ivoire (2015), le Savoyard possède cette recette unique pour transformer des joueurs talentueux en guerriers invincibles.

Mieux encore, Renard sait comment renverser les montagnes en Coupe du Monde. Le monde entier se souvient de l'exploit monumental de son Arabie saoudite face à l'Argentine (2-1) au Qatar en 2022. C'est précisément cette culture de la gagne et ce mental d'acier que le public tunisien attend.

Lié à la fédération jusqu'à la fin du tournoi, avec l'ambition partagée de prolonger l'aventure, Renard arrive avec des idées claires. Le talent est là, l'expérience aussi. Le chantier prioritaire consistera à retrouver la solidité défensive historique des Aigles et à libérer leur potentiel offensif.

Le timing est serré ? C'est dans ces moments-là que le technicien français est le meilleur. Avec deux matchs capitaux à jouer, la Tunisie s'en remet à un homme dont la carrière s'est écrite en bousculant les certitudes. Le rêve des huitièmes de finale est plus que jamais vivant.