Afrique: Mondial 2026 - Le Cap-Vert signe un exploit historique en tenant l'Espagne en échec !

Pour leur tout premier match en Coupe du Monde, lundi à Atlanta, les Requins Bleus ont dressé une muraille infranchissable devant la Roja (0-0). Un séisme tactique qui porte la signature de Bubista et de son incroyable gardien de 40 ans, Vozinha.

L'histoire retiendra qu'au coeur de la moiteur d'Atlanta, pour le premier rendez-vous de son existence sur la plus grande scène planétaire, le Cap-Vert n'a pas tremblé. Face à l'Espagne, championne d'Europe en titre et immense favorite du Groupe H, les hommes de Bubista ont livré un chef-d'oeuvre de résilience et de discipline collective pour arracher un nul (0-0) aux allures de victoire.

Avant le coup d'envoi, peu d'observateurs donnaient cher de la peau des novices africains face à l'armada de Luis de la Fuente. C'était oublier un peu vite l'ADN de ces Requins Bleus, bâtis sur un bloc de béton armé qui avait déjà fait suffoquer la zone Afrique lors des qualifications (7 matches sans prendre de but).

Le show Vozinha

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Sans surprise, la Roja a confisqué le ballon d'entrée, faisant circuler le cuir avec cette patience caractéristique pour tenter de fissurer le bloc adverse. En vain. Compact, coulissant à la perfection, le Cap-Vert a fait le dos rond sans jamais paniquer. Et quand la fêlure est apparue, un homme a endossé le costume de héros national : Vozinha.

À 40 ans, le doyen des gardiens de ce Mondial a sorti le grand jeu. D'abord en s'interposant de manière miraculeuse sur une tête à bout portant de Mikel Oyarzabal, après que Ferran Torres a fracassé la barre transversale. Puis, juste avant la pause, en écoeurant Aymeric Laporte sur une parade réflexe monumentale. Omniprésent, rassurant dans ses airs, le vétéran a écoeuré les attaquants ibériques et logiquement chipé le titre de joueur du match.

Lamine Yamal n'a pas suffi

Au retour des vestiaires, le scénario n'a pas bougé d'un iota. Si Fabian Ruiz a frissonné sur une frappe lointaine juste au-dessus, le siège espagnol a cruellement manqué d'idées et de verticalité. Sentant le piège se refermer, De la Fuente a tenté le tout pour le tout en lançant le phénomène Lamine Yamal à vingt minutes du terme.

L'ailier du Barça a bien apporté sa folie et ses dribbles déroutants, mais la charnière cap-verdienne, magnifiquement protégée par un milieu de terrain au volume de jeu impressionnant, a colmaté chaque brèche. Dans les ultimes secondes, Oyarzabal a bien croisé sa frappe, mais le cadre s'est dérobé, libérant le banc des Requins Bleus.

Ce clean sheet inaugural n'a rien d'un hold-up. C'est le triomphe du plan de jeu de Bubista, sacré entraîneur africain de l'année 2025, et d'un groupe qui a prouvé qu'il avait largement sa place à ce niveau. Dans une poule H particulièrement dense où rôdent également l'Uruguay et l'Arabie Saoudite, le Cap-Vert vient d'envoyer un message fort au reste du monde : il faudra être très fort pour faire plier les Requins.