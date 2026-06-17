Madagascar: Antsiranana - Les candidats au CEPE jubilent

Les épreuves du Certificat d'études primaires élémentaires (CEPE) se sont déroulées dans le calme au sein de la Circonscription scolaire d'Antsiranana-I (Cisco-I). Malgré quelques imperfections mineures, souvent inévitables dans l'organisation d'un examen officiel de cette ampleur, le déroulement général a été jugé satisfaisant.

Les candidats, engagés dans leur premier examen officiel du parcours scolaire, ont abordé les épreuves dans une ambiance à la fois sérieuse, émotive et porteuse d'espoir. Dès les premières heures de la matinée, les centres d'examen ont accueilli élèves, parents, enseignants et responsables éducatifs. Sur les visages des enfants, on pouvait lire un mélange de stress, de courage et de détermination. Avant d'entrer dans les salles, certains tentaient de se détendre par des sauts, des plaisanteries ou encore des comparaisons de porte-bonheurs.

Sans grands discours, ces enfants portent en eux une détermination remarquable. Certains arrivent accompagnés de leurs parents, d'autres avancent en silence vers leur salle, le coeur rempli d'émotion, mais avec la volonté de bien faire. Leur fierté ne se manifeste pas par des cris ni par des démonstrations excessives. Elle se voit dans leur sérieux, dans leur tenue soignée, dans leur manière de tenir leur stylo, dans ce mélange d'inquiétude et de courage qui accompagne les grands moments.

Pour beaucoup d'entre eux, le CEPE représente une étape importante. Malgré la pression, les candidats ont rejoint les salles d'examen avec discipline, munis de leurs convocations et de leurs fournitures. Pour certains, cet examen représente un moment particulier : sortie de la trousse neuve, chemise blanche et robe rouge soigneusement repassées la veille, chaussures cirées, même si le trajet et l'enceinte du centre du CEG PK3 restent en terre rouge.

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Les responsables des centres veillent au bon déroulement des opérations afin de garantir l'égalité des chances. L'appel des candidats, la vérification des documents, l'installation dans les salles et la distribution des sujets se sont effectués dans l'ordre.