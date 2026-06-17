Afrique: Mondial 2026 - L'Égypte bouscule la Belgique et décroche un nul frustrant

Auteurs d'une prestation collective remarquable, les Pharaons ont tenu en échec les Diables Rouges (1-1), lundi à Seattle. Si l'Égypte peut nourrir des regrets après avoir mené au score grâce à Emam Ashour, ce résultat confirme le retour au premier plan des septuples champions d'Afrique.

Il y aura forcément un soupçon de frustration dans le camp égyptien au moment de refaire le match. Lundi soir à Seattle, face à l'un des cadors annoncés de la compétition, l'Égypte a fait plus que se défendre : elle a regardé la Belgique les yeux dans les yeux, méritant sans doute bien plus que le point du nul (1-1).

Parfaitement organisés et tranchants à chaque transition, les Pharaons n'ont jamais tremblé face au statut de leur adversaire. Mieux, ils ont logiquement récompensé leur excellente entame de match à la 19e minute. Parfaitement servi dans le coeur du jeu par son capitaine Mohamed Salah, Emam Ashour a profité de l'espace pour armer une frappe surpuissante à mi-distance, laissant un Thibaut Courtois impuissant sur sa droite.

Courtois a retardé l'échéance

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Malgré une possession de balle supérieure, la Belgique s'est cassé les dents sur le bloc compact des Égyptiens. Ces derniers se sont montrés constamment menaçants en contre-attaque grâce à la vivacité du trio Marmoush-Zico-Salah, tandis que le portier Mostafa Shobeir régnait en maître dans sa surface.

Au retour des vestiaires, les Pharaons sont passés tout près du break. Sur un centre millimétré, la tête piquée de Salah a obligé Courtois à sortir le grand jeu. Quelques minutes plus tard, c'est Omar Marmoush qui faisait passer un frisson dans la défense belge après un raid solitaire dont il a le secret.

Un coup du sort qui coûte cher

Dominée sur le plan athlétique et tactique, la Belgique s'en est finalement remise à un coup de dé pour recoller au score (66e). Tout juste entré en jeu, Romelu Lukaku a pesé sur la défense égyptienne, provoquant un moment de panique sur un centre venu de la droite. Malheureux, Mohamed Hany a propulsé le cuir dans ses propres filets sous la pression.

« Nous avons montré notre vrai visage. Tenir tête à une telle équipe prouve notre valeur, mais au vu des occasions, nous méritions de l'emporter », pouvait-on regretter dans l'entourage des Pharaons après le coup de sifflet final.

Loin de s'effondrer après ce coup du sort, l'Égypte a continué de pousser pour arracher la victoire, tout en restant vigilante derrière. En fin de match, Shobeir a d'ailleurs dû s'employer magnifiquement pour repousser une tentative de Brandon Mechele et préserver ce score de parité.

Ce nul fondateur permet à l'Égypte d'engranger de la confiance avant son deuxième rendez-vous dans ce Mondial, prévu le lundi 22 juin face à la Nouvelle-Zélande (01h00 GMT). Une rencontre où les Pharaons devront valider les belles promesses aperçues à Seattle.