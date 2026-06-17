Afrique: Réunion des organes juridictionnels de la CAF au Caire

La Confédération Africaine de Football (CAF) a tenu une réunion de travail fructueuse de deux jours au Caire, en Égypte, rassemblant les présidents et vice-présidents de ses organes juridictionnels.

Cette réunion de deux jours avait pour but de réunir la direction (présidents et vice-présidents) du Jury Disciplinaire, du Jury d'Appel, de la Commission Juridique et de la Commission de Gouvernance, aux côtés du Secrétariat de la CAF dirigé par le Secrétaire Général par intérim, Samson Adamu. Ensemble, ils ont examiné les projets de règlements et échangé sur les futures améliorations à y apporter.

Le 29 mars 2026, à l'issue de la réunion du Comité Exécutif de la CAF au Caire, le Président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, avait annoncé la mise en oeuvre prochaine de réformes visant à moderniser les statuts et règlements de la CAF. Ces changements majeurs ont pour objectif de renforcer la confiance envers les arbitres de la CAF, les opérateurs VAR, ainsi que les jurys disciplinaire et d'appel.

Déclaration du Dr Patrice Motsepe : Ces réformes et améliorations permettront également de garantir que les incidents survenus lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025 ne se reproduisent plus.

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Liste des participants à la réunion du Caire :