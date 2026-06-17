Sénégal: Retour sur investissements - Le groupe Ecobank versera à ses actionnaires un dividende de 16,369 milliards de FCFA le 30 juin 2026

La société Ecobank Transnational Incorporated (ETI), maison-mère du groupe bancaire Ecobank basée à Lomé, mettra en paiement le 30 juin 2026, au titre de l'exercice 2025, un dividende global net annuel de 16,369 milliards de FCFA, a annoncé la direction générale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) où est coté cet établissement bancaire.

Avec un capital comportant 18 084 106 722 actions, le dividende net par action s'élève à 0,9052 FCFA ou 0,16 cents de dollars.

Selon les responsables de la BRVM, la date de fermeture des registres étant fixée au mardi 30 juin 2026, le titre ETI Togo cotera ex-dividende à partir du lundi 29 juin 2026. En clair, les investisseurs qui souhaiteraient acquérir des actions ETI Togo ont jusqu'au vendredi 29 juin 2026 pour le faire. Passé ce délai, tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation seront annulés par les responsables de la BRVM.

Le dernier dividende versé par ETI Togo remonte à l'exercice 2022 avec 0,6048 FCFA ou 0,11 cents.

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L'action ETI Togo est celle sur laquelle beaucoup d'investisseurs moyens de la BRVM ont des complaintes voire des regrets par rapport à leurs attentes lors de leur souscription à l'Offre publique de vente de 2008. En dehors de la modicité du dividende net par action qui ne permet pas d'avoir un retour sur investissements assez intéressant, ces derniers se plaignent aussi du cours de cette valeur qui peine à franchir la barre des 35 FCFA en dépit de ses performances financières.

En revanche, il faut signaler que ETI figure parmi les actions les plus liquides du compartiment des actions de la BRVM. La liquidité d'une action cotée en Bourse permet à l'investisseur moyen de l'acquérir plus facilement, financièrement parlant. Pour autant, cette liquidité doit être alliée avec un retour sur investissements assez intéressant.

Au terme de l'exercice 2026, ETI a réalisé un bénéfice de 346 milliards de FCFA contre 230 milliards de FCFA au 31 décembre 2024, soit une hausse de 151%.

Le total bilan a connu une progression de 9%, passant de 17 651 milliards de FCFA en 2024 à 19 244 milliards de FCFA un an plus tard.

Durant la période sous revue, les crédits à la clientèle se sont élevés à 6 570,385 milliards de FCFA contre 6 255,123 milliards de FCFA en 2024(+5%). De leur côté, les dépôts de la clientèle sont en hausse de 9%, se situant à 14 120,139 milliards de FCFA contre 12 895,459 milliards de FCFA en 2024.

Quant au produit net bancaire, il a progressé de 12% avec une réalisation de 1 424,261 milliards de FCFA contre 1 266,559 milliards de FCFA en 2024.

Pour sa part, le résultat brut d'exploitation s'est accru de 23,07%, s'établissant à 736 milliards de FCFA contre 598 milliards de FCFA au premier semestre 2023.

Pour ce qui est du résultat d'exploitation, une progression de 16% est notée à 466 milliards de FCFA contre 402 milliards de FCFA en 2024.

A la fin de l'exercice sous revue, les capitaux propres de ETI ont connu une augmentation de 41% en se situant à 1 598 milliards de FCFA contre 1 133,230 au 31 décembre 2024.