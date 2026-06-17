Soudan: Agar rencontre une délégation du Nil Bleu conduite par le gouverneur

Le vice-président du Conseil de souveraineté de transition, Malik Agar, a rencontré cet après-midi une délégation de la région du Nil Bleu, conduite par le gouverneur de la région, le général Ahmed Al-Umda Badi, Al-Fatih Al-Mak et le chef de l'administration juridique de la région, Muhammad Karmanu. en présence du ministre de l'Agriculture de la région, le maire d'Al-Kadalo, Abdul Aziz, le gouverneur d'Al-Rusayris et le directeur des Forêts de la région.

La réunion a porté sur l'évolution de la situation humanitaire et sécuritaire dans la région et sur la question du parc national de Dinder.

Le vice-président du Conseil de souveraineté s'est engagé à discuter de la question avec les autorités étatiques compétentes afin de trouver des solutions répondant aux aspirations des citoyens de la région.