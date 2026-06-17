Soudan: Le pays salue l'accord-cadre de paix entre les États-Unis et la République islamique d'Iran

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a salué l'accord-cadre de paix conclu entre les États-Unis et la République islamique d'Iran, dont la signature est prévue vendredi prochain en Suisse.

Dans un communiqué, le ministère a exprimé l'espoir que cet accord constitue une étape importante vers le renforcement de la sécurité et de la stabilité dans la région et contribue à consolider les principes de paix, de développement et de prospérité, ayant un impact positif sur le Moyen-Orient et le monde entier.

Le ministère a également remercié les pays frères et amis pour leurs efforts, qui ont contribué à créer les conditions favorables à la conclusion de cet accord, notamment la République islamique du Pakistan et l'État du Qatar, ainsi que toutes les autres parties qui ont joué un rôle constructif en oeuvrant au dialogue et en soutenant les efforts en faveur d'un règlement pacifique.

Le ministère a affirmé que le succès de ces efforts contribuerait à apaiser la situation dans la région et à renforcer la sécurité et la stabilité des voies navigables internationales, servant ainsi les intérêts des populations de la région et du monde.