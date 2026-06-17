Guinée Equatoriale: 36 ministres dehors - La purge qui secoue Malabo

Le gouvernement équato-guinéen a présenté sa démission collective après n'avoir atteint que 10 % de ses objectifs, une crise politique qui interroge sur la gestion des États pétroliers d'Afrique centrale, Cameroun compris.

Dix pour cent. C'est tout ce qu'il reste d'un gouvernement entier après dix-huit mois de travail. Mardi 16 juin 2026, le Premier ministre de Guinée équatoriale s'est présenté devant le président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo pour lui remettre, en bloc, la démission de tout son cabinet. Trente-six ministres et secrétaires d'État. Un seul motif officiel : des résultats jugés trop faibles face à des moyens jugés trop importants. Une histoire qui n'a rien d'isolé, puisqu'elle se répète pour la troisième fois en six ans à Malabo. Et qui pose, en creux, une question qui dépasse les frontières équato-guinéennes : que se passerait-il si la même exigence de résultats s'appliquait ailleurs en Afrique centrale ?

Guinée équatoriale : un gouvernement entier démissionne après un bilan jugé catastrophique

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Le mardi 16 juin 2026, la vie politique équato-guinéenne a basculé en quelques heures. Le Premier ministre Manuel Osa Nsue Nsua s'est rendu auprès du président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo pour lui présenter la démission collective de l'ensemble de son gouvernement, soit 36 ministres et secrétaires d'État. C'est le vice-président Teodoro Nguema Obiang Mangue, fils du chef de l'État, qui a rendu l'information publique le même jour, via un message diffusé sur la plateforme X.

Selon le communiqué officiel, ce geste répond à un principe clair : la responsabilité dans la gestion publique doit s'accompagner de résultats concrets. Le vice-président a insisté sur le fait que l'État avait mis à la disposition du gouvernement d'importantes ressources humaines, matérielles et financières pour répondre aux besoins de la population. Le bilan chiffré, lui, est sans ambiguïté : le niveau de réalisation des objectifs fixés n'aurait atteint que 10 %.

Un scénario qui se répète

Ce départ collectif n'est pas un cas isolé dans le paysage politique équato-guinéen récent. En juillet 2024, c'est Manuela Roka Botey, première femme à avoir occupé la fonction de Première ministre dans le pays, qui avait dû remettre sa démission à la demande du président Obiang, après seulement dix-huit mois en poste. Elle avait alors été remplacée par le banquier Manuel Osa Nsue Nsua, lequel n'aura donc lui-même tenu que dix-huit mois avant de connaître le même sort.

Cette séquence dessine un pattern de gouvernance singulier : depuis plusieurs années, le président Obiang procède à des remaniements ou des démissions collectives répétés de son exécutif, chaque équipe disposant d'une fenêtre resserrée pour produire des résultats tangibles avant d'être à son tour remise en question.

Une crise économique en toile de fond

Cette instabilité ministérielle ne peut être lue indépendamment du contexte économique du pays. La Guinée équatoriale reste largement dépendante de sa production pétrolière, une ressource en déclin structurel depuis plusieurs années. Le Fonds monétaire international avait déjà relevé une contraction du PIB de 5,9 % en 2023, suivie d'une timide reprise de 0,5 % en 2024. Les difficultés du secteur pétrolier continuent de peser lourdement sur les finances publiques et sur la capacité de l'État à financer ses politiques de diversification.

Le pays avait pourtant fait de la diversification économique une priorité affichée, avec l'ambition de développer l'agriculture, la pêche et le tourisme pour réduire sa dépendance aux hydrocarbures. Les résultats, pour l'heure, restent largement en deçà des objectifs fixés par les autorités.

Une vacance à combler dans l'urgence

Le poste de Premier ministre est désormais vacant à Malabo. Le futur chef du gouvernement équato-guinéen hérite d'un contexte où l'exigence présidentielle de résultats rapides s'est imposée comme une ligne rouge politique. Reste à savoir si la prochaine équipe parviendra à infléchir une trajectoire économique difficile, ou si elle suivra le même chemin que ses deux prédécesseurs.

Et au Cameroun ?

Cette séquence équato-guinéenne invite, par contraste, à s'interroger sur les pratiques de gouvernance dans les pays voisins de la sous-région CEMAC, dont le Cameroun. La question de l'évaluation des performances gouvernementales, de la reddition de comptes et de la durée de vie des équipes ministérielles reste un sujet de débat récurrent dans plusieurs pays d'Afrique centrale, à mesure que les contraintes budgétaires et les attentes des populations se font plus pressantes.

Note de transparence : cet article s'appuie sur des informations rapportées par l'agence Xinhua et plusieurs médias spécialisés en Afrique centrale au 16-17 juin 2026. Les motivations exactes derrière chaque départ ministériel restent, comme souvent dans ce type de communication officielle, partiellement filtrées par le pouvoir en place.