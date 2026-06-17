Cameroun: A 62 ans, elle retourne à l'école pour réaliser son rêve

À 62 ans, Adda Wanang a passé les épreuves du CEP 2026 à Founangué, dans l'Extrême-Nord du Cameroun, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre.

Stylo en main, elle est assise au milieu de candidats parfois six fois plus jeunes qu'elle. Pas de panique dans son regard, seulement de la concentration. Adda Wanang a 62 ans. Et ce jour-là, au Groupe scolaire d'application de Founangué, dans l'Extrême-Nord du Cameroun, elle ne joue pas seulement son examen : elle accomplit un rêve qu'elle portait depuis des décennies. Son histoire, simple en apparence, raconte en réalité quelque chose de beaucoup plus grand.

À 62 ans, elle retourne sur les bancs de l'école pour décrocher son CEP

Parmi les centaines de candidats ayant pris part aux épreuves du Certificat d'Études Primaires (CEP) 2026, une silhouette a particulièrement retenu l'attention au Groupe scolaire d'application de Founangué, dans la région de l'Extrême-Nord du Cameroun. Celle d'Adda Wanang, une femme de 62 ans, venue affronter les mêmes épreuves que des candidats parfois six fois plus jeunes qu'elle.

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Assise dans sa salle d'examen, stylo en main, cette sexagénaire n'était pas seulement en quête d'un diplôme. Elle portait avec elle une histoire de courage, de persévérance et d'espoir.

Un choix qui force le respect

Là où beaucoup auraient abandonné face aux obstacles de l'âge ou aux regards parfois sceptiques de l'entourage, Adda Wanang a choisi de reprendre le chemin de l'école. Sa conviction : l'âge ne doit jamais constituer un obstacle à l'acquisition du savoir.

Par sa détermination, elle envoie un message fort à toute la société camerounaise. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, progresser et réaliser ses ambitions. Son parcours rappelle que la volonté peut triompher des années, des difficultés matérielles et des préjugés qui pèsent encore, dans certaines régions, sur l'accès des adultes à l'éducation formelle.

Une portée qui dépasse l'examen

Dans la région de l'Extrême-Nord, marquée par des défis éducatifs persistants, en particulier pour les femmes et les populations rurales, ce type de parcours individuel prend une résonance particulière. Il s'inscrit dans une dynamique plus large de mobilisation autour de l'éducation pour tous, portée localement par des établissements et des éducateurs engagés sur le terrain.

Au-delà des résultats de l'examen, qui ne sont pas encore connus à l'heure de la publication de cet article, Adda Wanang a déjà remporté une victoire symbolique : celle de prouver que les rêves n'ont pas d'âge, et que la quête de la connaissance demeure un combat noble tout au long de la vie.