Cameroun: Anne Féconde Noah accuse - « On veut détruire Cabral Libii »

Anne Féconde Noah, responsable du PCRN, dénonce une campagne de dénigrement visant Cabral Libii et appelle à recentrer le débat politique camerounais sur les idées plutôt que sur les attaques personnelles.

« Tout sauf Cabral. » Le slogan revient, encore. Ce 16 juin 2026, une responsable du PCRN sort du silence pour dénoncer ce qu'elle décrit comme une entreprise méthodique de discrédit contre son leader, Cabral Libii. Rumeurs, accusations, montages : selon elle, rien n'a été laissé au hasard pour ternir l'image de l'un des visages les plus discutés de la scène politique camerounaise. Mais derrière cette sortie, une question plus large se pose : où s'arrête la critique politique légitime, et où commence la manipulation de l'opinion ?

Le PCRN dénonce une campagne de discrédit contre Cabral Libii

La bataille politique est loin d'être terminée au Cameroun. Dans une déclaration remarquée ce 16 juin 2026, Anne Féconde Noah, responsable du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (PCRN) et proche collaboratrice de Cabral Libii, a vivement dénoncé une campagne qu'elle juge organisée visant à discréditer le leader de son parti.

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Selon elle, depuis plusieurs années, de nombreuses attaques, rumeurs et informations qu'elle qualifie de fausses circulent dans le seul but d'affaiblir l'image de Cabral Libii auprès des Camerounais. Elle estime que certains acteurs politiques ont fait de la logique du « Tout sauf Cabral » une véritable ligne stratégique, privilégiant les attaques personnelles au débat d'idées.

Des accusations précises

Dans sa prise de parole, Anne Féconde Noah cite plusieurs publications et commentaires diffusés sur les réseaux sociaux, qu'elle juge incohérents ou non fondés. Elle évoque notamment des récits contestés impliquant Cabral Libii, qu'elle s'attache à déconstruire point par point pour en souligner, selon elle, les incohérences factuelles. Elle considère que ces campagnes visent à détourner l'attention des propositions politiques du président du PCRN et à influencer négativement une partie de l'opinion publique.

La responsable du parti regrette par ailleurs que certains citoyens se laissent convaincre par des informations non vérifiées plutôt que de s'appuyer sur un travail politique de fond. Pour elle, le débat public devrait se concentrer sur les projets de société et les solutions aux difficultés des Camerounais, plutôt que sur les attaques personnelles et les campagnes de dénigrement.

Un contexte politique tendu

Cette sortie intervient alors que Cabral Libii continue de susciter de nombreuses réactions sur la scène politique nationale. Candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, il reste un visage régulièrement commenté du paysage politique camerounais, perçu par ses soutiens comme l'un des principaux représentants du renouvellement politique, et régulièrement visé par des critiques venant aussi bien de partis d'opposition que d'adversaires politiques plus larges.

Pour le PCRN, il est désormais temps de recentrer le débat sur les préoccupations réelles des populations. Anne Féconde Noah affirme que, malgré les attaques, son parti poursuivra son engagement politique et la structuration de ses équipes pour les échéances à venir.

Une bataille de communication qui s'intensifie

Alors que les tensions politiques se maintiennent au Cameroun, cette nouvelle sortie illustre à quel point la bataille de communication reste vive entre les différentes forces politiques du pays. Elle s'inscrit dans une séquence où Anne Féconde Noah a, à plusieurs reprises au cours des derniers mois, pris la parole publiquement pour défendre la ligne et l'image de Cabral Libii face à ce qu'elle perçoit comme des attaques récurrentes.

Note de transparence : les accusations rapportées dans cet article reflètent le point de vue exprimé par Anne Féconde Noah et le PCRN. Les publications et accusations qu'elle qualifie de fausses n'ont pas fait l'objet d'une vérification indépendante dans le cadre de cet article, et les personnes ou groupes visés n'ont pas pu être identifiés ni sollicités pour réagir.