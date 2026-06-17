Sénégal: CFEE 2026 - Dans les centres d'examen de la Médina et de la Gueule Tapée, les candidats affichent sérénité et confiance

Dakar — Les épreuves du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) ont démarré, mercredi, dans le calme au niveau de plusieurs centres d'examen de Dakar, notamment à la Médina et à la Gueule Tapée où, les responsables interrogés par l'APS ont fait état d'une organisation "satisfaisante", d'une "faible absence" des candidats et d'un "climat de confiance" des élèves.

Au centre Anne-Marie-Javouhey dirigé par le directeur de l'école Bamba Mbakhane Diop 3 (Zone B), Siré Ly, les candidats ont rejoint les salles avant même l'heure de l'appel fixée à 7h30.

"Tout le matériel nous a été remis depuis hier et les épreuves se déroulent normalement", a indiqué le chef de centre, signalant un seul cas d'absence parmi les 220 candidats inscrits, dont 130 filles et 90 garçons.

Selon lui, les mesures de sécurisation des sujets ont été respectées et les surveillants et correcteurs sont tous présents. Le responsable du centre a surtout mis l'accent sur l'accompagnement psychologique des candidats.

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"C'est leur premier examen. Nous avons tenu à les rassurer afin qu'ils composent dans les meilleures conditions ", a-t-il expliqué.

Même constat au centre Mère Jean-Louis Dieng où le directeur de l'école élémentaire publique Joseph Gomis, Mouhamed Sissokho, a salué un démarrage sans incident.

Les épreuves avaient été distribuées aux surveillants avant 8 heures, permettant une installation rapide des candidats. Le centre accueille 200 élèves, dont 105 filles et 95 garçons.

Pour M. Sissokho, l'organisation du CFEE blanc au début du mois de mai a contribué à familiariser les candidats avec leur environnement d'examen.

"Les élèves connaissaient déjà les lieux et se sont montrés confiants et déterminés", a-t-il souligné, estimant que la mobilisation des enseignants et l'accompagnement de l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF) devraient permettre d'atteindre un taux de réussite supérieur aux objectifs fixés.

Au centre Saint-Pierre-Julien-Eymard de la Médina, la cheffe de centre, Fatou Wangara Diop, a également relevé le bon déroulement des opérations.

"Le matériel est au complet, les surveillants [sont] présents et aucun problème particulier n'est à signaler", a-t-elle déclaré.

"Le centre compte 173 candidats, dont 92 filles", a-t-elle fait savoir, soulignant que malgré l'absence, au moment de son passage, des forces de sécurité habituellement mobilisées, la surveillance interne était bien assurée par l'équipe pédagogique.

Pour Mme Diop, l'essentiel demeure la mise en confiance des élèves à l'occasion de cet examen qui sanctionne six années d'études élémentaires.

"Les attentes sont importantes, aussi bien pour les écoles que pour les familles. Aujourd'hui, les élèves semblent sereins", a-t-elle observé, exprimant le souhait d'obtenir un taux de réussite de 100 %.

A la Gueule Tapée, le centre El Hadji Alié Codou Ndoye a lui aussi connu un déroulement satisfaisant des épreuves.

Le chef de ce centre, Souka Diouf, a indiqué que tous les surveillants et correcteurs étaient présents dès 7h30 et que les sujets étaient disponibles depuis la veille.

Sur les 122 candidats inscrits, a-t-il dit, un seul cas d'absence a été recensé, faisant observer que les forces de l'ordre sont également présentes pour assurer la sécurité du centre.

"Les premières épreuves semblent abordables et les candidats ne semblent pas rencontrer de difficultés particulières", a-t-il affirmé.

Dans les différents centres visités, le calme règne dans les salles de composition où les élèves, concentrés sur leurs épreuves, tentent de décrocher leur premier diplôme scolaire qui ouvre les portes du cycle moyen secondaire, avec la suppression du concours d'entrée en Sixième effective dès cette année.

Les épreuves se poursuivent jeudi avec les épreuves de Mathématiques et de Développement durable.

Le processus de correction débutera la semaine prochaine après les phases d'harmonisation prévues au niveau de l'Inspection d'académie et des IEF, avant l'examen des éventuels litiges et la saisie et la proclamation des résultats dans les dix jours suivant la fin de l'examen.