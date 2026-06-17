Sénégal: La Tamkharite prévue le 25 juin, selon la CONACOC

Dakar — L'Achoura ou Tamkharite sera commémorée, le jeudi 25 juin, a annoncé la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC).

Dans une déclaration rendue publique mardi, elle déclare que "le croissant lunaire a été aperçu dans plusieurs localités du territoire. Par conséquent, (...) le dîner de la fête de Tamkharite sera célébrée le jeudi 25 juin 2026".

L'Achoura correspond au dixième jour du mois de Muharram, premier mois du calendrier musulman. Selon les courants et les régions, cette commémoration constitue, chez les sunnites, un jour de jeûne facultatif en remerciement des miracles divins (incluant Moïse), mais également un moment de générosité envers la famille.

Chez les chiites, le jour donne lieu à des processions de deuil, des récitations et des actes de contrition pour commémorer la mort d'Hussein, petit-fils du prophète Mouhammed et troisième imam du chiisme.