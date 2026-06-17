Sénégal: CFEE 2026 - Déroulement normal des épreuves dans le département de Dagana, selon l'IEF

Dagana — La première journée des épreuves du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) se déroulent dans de bonnes conditions dans le département de Dagana (nord), où aucun incident n'est signalé, a-t-on appris de l'inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF), El Hadji Moussa Séne.

"Dans l'ensemble, nous constatons un bon déroulement des examens avec le respect des horaires et des dispositions arrêtés dans chaque centre d'examen", a-t-il indiqué au terme d'une tournée effectuée dans plusieurs centres d'examen de Dagana et de Richard-Toll.

Le département de Dagana compte cette année 45 centres d'examen répartis entre les différents arrondissements et les communes de Dagana et de Richard-Toll. Au total, 6 115 candidats prennent part à cet examen.

L'inspecteur a souligné que cette session est marquée par une réforme organisationnelle majeure, notamment un processus s'étalant sur dix jours et intègrant l'administration des épreuves, les opérations d'anonymat, la correction ainsi que la proclamation des résultats.

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Selon lui, cette réforme s'inscrit dans la dynamique de refondation du système éducatif sénégalais, marquée notamment par la suppression du concours d'entrée en classe de Sixième.

Sène a également salué l'implication des associations de parents d'élèves (APE) et des comités de gestion des écoles (CGE), qui ont contribué à l'accompagnement des candidats et des commissions d'examen.

Il s'est en outre félicité de la présence des forces de défense et de sécurité dans les différents centres visités, estimant que toutes les conditions sont réunies pour assurer le bon déroulement de l'examen.