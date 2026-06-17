Sénégal: Diourbel, les premiers semis en attendant les intrants agricoles

Diourbel — Les producteurs ont entamé les premiers semis de mil dans plusieurs localités de la région de Diourbel (centre), en même temps que se poursuivent les travaux de préparation des champs, en attendant l'installation effective de l'hivernage.

A Ngoyé et à Touré Mbonde, le va-et-vient des charrettes et des semoirs rythme désormais le quotidien des exploitants. Après le défrichage des champs, plusieurs paysans ont choisi de mettre en terre les premières graines de mil, misant sur une bonne installation de la saison des pluies.

"Nous avons commencé les semis du mil pour gagner du temps. Le mil est une spéculation qui peut rester plusieurs jours en terre avant les pluies. Nous espérons maintenant que les précipitations vont démarrer afin d'assurer une bonne levée des cultures", explique le producteur Ibou Ngom.

Dans le même état d'esprit, Aliou Gning note que les producteurs restent mobilisés malgré les incertitudes entourant encore le démarrage effectif de la campagne agricole.

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Si les travaux champêtres ont bien commencé, les organisations paysannes appellent toutefois à une mise à disposition rapide des intrants agricoles.

"Nous attendons la dotation en semences et surtout la disponibilité de l'engrais dans les meilleurs délais afin de permettre aux producteurs de fertiliser leurs sols au moment opportun", indique le secrétaire général de la Fédération des groupements associés des paysans du Baol (FEGPAB), Modou Faye.

A Bambey, la situation est plus contrastée. Des exploitants sont encore occupés au débroussaillage et à la préparation des parcelles dans plusieurs villages, tandis que d'autres ont déjà effectué les premiers semis de mil.

La plupart des producteurs préfèrent cependant attendre une installation des pluies avant d'engager les cultures d'arachide et de niébé, principales spéculations de la campagne hivernale dans cette partie du bassin arachidier.

A l'image des précédentes campagnes, le démarrage de la saison agricole est marqué par un mélange d'espoir et de prudence.

Les producteurs restent suspendus à la pluviométrie et à la disponibilité des intrants, deux facteurs déterminants pour la réussite de la campagne agricole 2026 dans la région de Diourbel.