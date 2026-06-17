Sénégal: CFEE 2026 - Les épreuves se déroulent 'très bien' dans le département de Kaolack, selon le préfet

Kaolack — Le préfet de Kaolack (centre), Mamadou Guèye, a dit être "confiant", mercredi, quant au bon déroulement des épreuves de l'examen du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) dans les différentes inspections de l'éducation et de la formation (IEF) du département et de la commune, a appris l'APS.

"Nous sortons de cette tournée très confiants que les épreuves se déroulent très bien sur l'ensemble des 84 centres d'examen que compte le département de Kaolack, qui totalise 11 324 candidats inscrits, dont 6467 filles", a-t-il notamment déclaré.

Au total, 52 absences ont été notées dont 50 au niveau de l'IEF de Kaolack département et deux répertoriées à l'IEF de Kaolack commune.

"Il y a lieu d'interroger ces absences pour en connaitre les raisons et en tirer toutes conséquences nécessaires. Parce qu'il est important pour nous qu'un élève qui a fait tout le cursus soit au rendez-vous le jour des examens. Mais, néanmoins, il existe des sessions de remplacement qui sont prévues pour permettre à ces élèves-là, le cas échéant, de pouvoir passer leur examen", a rassuré le préfet.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'autorité administrative faisait face à la presse, au terme de la traditionnelle visite de quelques centres du département de Kaolack, au premier jour de l'examen du CFEE, en compagnie des autorités académiques, territoriales, militaires et paramilitaires ainsi que des acteurs du système éducatif.

Selon Mamadou Guèye, le bon déroulement des épreuves s'explique par le fait que des dispositions administratives ont été prises en amont, après les réunions du comité régional de développement (CRD) et du comité départemental de développement (CDD).

"Aujourd'hui, nous avons pu vérifier que toutes ces dispositions-là ont été respectées notamment en ce qui concerne la sécurisation des différents centres d'examen du département, avec l'appui des forces de défense et de sécurité. Il en est ainsi également de l'accompagnement des collectivités territoriales dont les maires qui ont joué leur partition pour accompagner le processus", a-t-il dit.

Le préfet signale avoir pu mobiliser l'ensemble des véhicules du parc automobile de l'administration, avec l'appui du gouverneur de la région, pour mettre à la disposition des IEF toute la logistique nécessaire pour une bonne organisation des épreuves.