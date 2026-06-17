Sénégal: CFEE - Plus de 4 900 candidats en lice à Sédhiou

Sédhiou — Les autorités administratives et éducatives ont effectué, mercredi, leur traditionnelle tournée dans plusieurs établissements scolaires de la commune de Sédhiou (sud) pour s'assurer du bon déroulement des épreuves du Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE) sur lesquelles planchent plus de 4.900 candidats.

La délégation, conduite par le préfet de Sédhiou, a visité l'école Chérif Sidy Aïdara, Mathfouss Aidara, l'établissement privé Saint-Charles et le centre El Hadj Dembo Coly.

Cette tournée a permis de constater la présence massive des enseignants et des élèves, malgré quelques absences relevées, essentiellement chez des candidats individuels.

Selon Omar Diagne, inspecteur de l'éducation et de la formation (IEF), le département de Sédhiou compte 4.944 candidats, dont 2.444 garçons et 2.499 filles. Il a rappelé deux nouveautés majeures : la suppression du concours d'entrée en 6e et l'administration intégrale du CFEE dans les centres jusqu'à la proclamation des résultats.

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Selon lui, les chefs de centre ont été formés à l'utilisation d'une plateforme numérique pour l'enrôlement et la saisie des notes, assistés par des enseignants maîtrisant l'informatique.

Pour sa part, le préfet Modou Diagne a salué l'engagement des acteurs éducatifs et rassuré sur les dispositions prises pour un déroulement serein des épreuves. Il a également indiqué que des mesures anticipatives ont été adoptées pour prévenir les désagréments liés aux pluies en cette période d'hivernage.